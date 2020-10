Heiligenhauser Neujahrskonzert 2021 findet nicht statt

Das Studio Orchester Duisburg spielte am Sonntag, den 19. Januar 2020 in der Aula beim Neujahrskonzert der Sparkasse.

Die beliebte Klassikveranstaltung zu Jahresbeginn fällt Pandemie-bedingt aus. Ein Ersatztermin im Laufe des Jahres ist jedoch geplant.

Das beliebte Heiligenhauser Neujahrskonzert wird 2021 nicht stattfinden. Die Heiligenhauser Sparkassenstiftung hat als Veranstalterin und Geldgeberin jedoch zugesagt, ein Ersatzkonzert im späteren Jahresverlauf zu veranstalten.

Seit 2003, so teil die Stiftung mit, sei es guter Brauch, das neue Jahr mit festlicher Musik in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums einzuläuten: „Die Konzertreihe erfreu sich großer Beliebtheit, die Karten sind immer schnell vergriffen, was vor allem an den Künstlern und dem hochkarätigen Programm liegt.“

Solide Planung ist nicht möglich

Der Dirigent Thomas Jung. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Seit 2016 verantwortet Dirigent Thomas Jung als kreativer Kopf die erfolgreiche Konzertreihe der Heiligenhauser Sparkassenstiftung. „Eigentlich müssten wir nun mit den Planungen anfangen, aber Corona lässt eine solide Planung leider nicht zu“, bedauert Jung: Zu ungewiss sei der Verlauf der Infektionszahlen im kommenden Herbst; zu unkalkulierbar ist das Ansteckungsrisiko. Eine Einschätzung, die Prof. Dr. Svend Reuse,Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Düsseldorf, auch teilt: „Die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher sowie aller Aufführenden hat für uns oberste Priorität“, sagt Reuse.

So habe das Kuratorium bei seiner letzten Stiftungssitzung einstimmig beschlossen, jegliches Risiko zu vermeiden und die Neujahrskonzertreihe erstmalig zu unterbrechen. Die gute Nachricht aber ist: „Die Sparkassenstiftung wird den Etat für das Neujahrskonzert ‚einfrieren‘. Sobald es die Situation zulässt, wird es im Laufe des kommenden Jahres ein ebenbürtiges Ersatzkonzert in Heiligenhausgeben“, verspricht Reuse. „Kunst und Kultur sind wichtig für die Menschen,da sie Emotionen wecken und gemeinsame Erlebnisse schaffen. Als Sparkasse versorgen wir nicht nur die Menschen finanziell, sondern auch kulturell,denn wir sehen uns auch als Teil des öffentlichen Lebens. Und das sollmöglichst schnell wieder stattfinden.“

Das Publikum ist dem Dirigenten ans Herz gewachsen

Thomas Jung freut sich schon sehr auf das Ersatzkonzert, für das er dann wieder verantwortlich zeichnen wird:„Das begeisterungsfähige Publikum hier ist mir sehr ans Herz gewachsen –ich freue mich schon sehr auf das gemeinsame Konzerterlebnis!“ Hier lesen Sie mehr Nachrichten aus Heiligenhaus.