Einsatz Heiligenhauser nach Kreisliga-Spiel in Ratingen verprügelt

Heiligenhaus / Ratingen. Bereits während eines Kreisliga-A-Spiels in Lintorf kam es zu verbalen Auseinandersetzungen. Nach dem Spiel wurde ein Heiligenhauser angegriffen.

Einen 20-jährigen Heiligenhauser haben bislang Unbekannte am Sonntagnachmittag (27. November) In Ratingen-Lintorf nach einem Fußballspiel in der Kreisliga A verprügelt und dabei – glücklicherweise nur – leicht verletzt. Nun ermittelt die Polizei und bittet hierbei um Zeugenhinweise

Schon während des Spiels zwischen der zweiten Mannschaft des SC Rot-Weiß Lintorf und der zweiten Mannschaft von Türkgücü Ratingen soll nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ein Spieler aus Lintorf von Gegenspielern bedroht worden sein. Als der betroffene 20-Jährige dann nach Ende der Partie zu seinem Auto auf dem Parkplatz des dortigen Allwetterbades ging, wurde er von zwei jungen Männern angesprochen und unvermittelt körperlich angegriffen. So soll er mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein, ehe das Duo von dem jungen Mann abließ und davon rannte.

Das ist die Personenbeschreibung

Der 20-jährige Heiligenhauser suchte im Anschluss die Polizeiwache auf, wo er den Vorfall zur Anzeige brachte und folgende Personenbeschreibung lieferte: Beide Täter sollen zwischen 22 und 24 Jahre alt seien, einer von beiden 1,70 Meter, der andere 1,80 Meter groß mit schlanker Statur. Ein Täter trug eine dunkle Sporthose, der andere fiel mit schwarzen gelockten Haaren auf.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981 6210 entgegen.

