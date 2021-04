Heiligenhauser Lebenshilfe freut sich über Schokohasen

Heiligenhaus. Die Heiligenhauser Frauen Union besucht mal wieder die Bewohner der Lebenshilfe. Der Osterbesuch ist eine Tradition – doch dieses Mal mit Abstand.

Die Freude über den Besuch ist groß – auch wenn der Kontakt nicht so persönlich sein kann, wie gewohnt: Einige Mitglieder der Frauen Union haben mal wieder der Lebenshilfe in der Abtsküche einen Besuch abgestattet. Und natürlich hatten sie auch was im Gepäck.

Es glitzert golden aus den Körben, die auf dem Tisch vor dem Eingang stehen. Viele, viele Osterhasen aus Schokolade sowie Ostereier haben die aktiven CDU-Frauen rund um Vorsitzende Uschi Klützke mitgebracht, ein kleines Ständchen gab es dafür von den Bewohnern.

Etwas Abwechslung

Die stehen schon freudig an den Fenstern und warten, dass sie nach Gruppe aufgerufen werden, um ihre Präsente abholen zu können. Eine kleine Geste mit großer Wirkung: Die Bewohner strahlen über ein wenig Abwechslung im Corona-Alltag.