Heiligenhauser Kulturwelt sagt ihrem Tontechniker Adieu

Heiligenhaus. Viele Heiligenhauser kannten Ingo Thus als Mann hinter dem Pult im Club. Nun verstarb der 58-Jährige unerwartet. Die Kulturszene ist geschockt.

Die Trauer und der Schock sitzen groß in der Heiligenhauser Kulturszene: Völlig unerwartet verstarb Tontechniker Ingo Thus, der in den letzten Jahrzehnten fast alle Kulturveranstaltungen im Club und in der Aula begleitet hat, am Montag. Er wurde 58 Jahre alt.

Viele Jahrzehnte gemeinsam mit Thus gearbeitet hat Club-Chefin Edelgard Eichberg: „Wir sind völlig überrascht, tief bestürzt und fassungslos über den Verlust. Ingo war immer da. Man muss sagen: Es wird ohne ihn nie wieder so sein, wie es einmal war.“ Das Club-Team habe auch zunächst überlegt, aus Trauer die für Mittwoch geplante Veranstaltung abzusagen, „aber das wäre nicht im Sinne von Ingo gewesen. Es wird aber für uns wahnsinnig schwer und ungewohnt sein ohne ihn“, so Eichberg. Ingo Thus sei weit mehr gewesen als nur die gute Seele hinter dem Pult, „er war ein ruhiger Mensch, der aber völlig in der Musik und der Tontechnik aufging. Das war sein Leben. Da konnte man ihn kaum stoppen, wenn er einmal in seinem Element war.“

Heiligenhauser Kultur ist tief traurig über den Verlust eines herzlichen Menschen

Ingo Thus war ganz in seinem Element, wenn es um den richtigen Ton ging. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Geschockt auf die Nachricht reagierte auch Sozialdezernent Thomas Langmesser: „Da musste ich mich erstmal hinsetzen und schweigen. Ingo war in Heiligenhaus eine Institution mit einer hohen Reputation bei den Künstlern, die sich oftmals für den guten Ton bedankt haben.“ Langmesser lernte Thus über die Arbeit im Haus der Kirche kennen, „da war er 14 Jahre alt. Musik, das war seine Leidenschaft. Wir haben vieles erlebt zusammen, sein Tod kommt nun völlig überraschend. Mein Beileid gilt den Hinterbliebenen.“

„Wir werden Ingo sehr vermissen“, sagt auch Jürgen Weger vom Kulturbüro, der über 20 Jahre mit Thus etliche Veranstaltungen begleitet hat. „Die Musiker und auch wir alle haben ihn sehr geschätzt für seinen guten Sound, sein Verständnis und seine Verlässlichkeit. Erst letzte Woche hatten wir noch ein gemeinsames Konzert, die nächsten Veranstaltungen ohne ihn sind kaum vorstellbar.“

Viele Musiker haben dem Heiligenhauser Tonmann vertraut

Viele Heiligenhauser Musiker hat Thus begleitet, unter anderem Hannes Johannsen: „Ingo war ein Mensch mit viel Herz und eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Vor allem im Akustikbereich im Folk war er unerreicht und bei erstklassigen Musikern gefragt.“ Wenn es um die Tontechnik ging, sei er sofort ins Reden gekommen: „Aber er war auch einfach ein toller Mensch, ein Freund mit Herz, auf den man sich verlassen konnte, der sich um seine Mitmenschen Gedanken machte. Um diesen Freund trauern wir nun in erster Hinsicht.“

