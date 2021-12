DRK-Mitarbeiterin Eva Bundemann betreut hier im Januar 2021 eine Blutspende in der Kant-Aula in Heiligenhaus.

Gesundheit Heiligenhauser können in diesem Jahr noch mal Blut spenden

Heiligenhaus. Das DRK ruft in Heiligenhaus wieder zur monatlichen Blutspende auf. In der Pandemie gelten dabei jedoch besondere Sicherheitsvorkehrungen.

Ein letztes Mal im Jahr 2021 können Heiligenhauser wieder vor Ort Blut spenden: Möglich sein wird dies am Mittwoch, 29. Dezember, in der Zeit von 15 bis 19.30 Uhr in der Aula (Herzogstr. 75). Doch man sollte sich dafür anmelden.

Blutspenden trotz Pandemie: Seit Ausbruch der Coronapandemie habe es der DRK-Blutspendedienst West mit einem Corona-Hygiene- und Sicherheitskonzept erreicht, dass zehntausende Blutspendetermine ein sicherer Ort für alle Beteiligten geblieben seien, teilt das Deutsche Rote Kreuz mit. Aufgrund der bundesweit rasant steigenden Neuinfektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) sowie der damit verbundenen wachsenden Hospitalisierungsrate habe der DRK-Blutspendedienst seine bisherigen, erfolgreichen Sicherheitskonzepte noch weiter verstärkt.

Heiligenhauser sollten vorab Termin reservieren

Die Blutspende läuft unter hohen Sicherheitsstandards ab. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Daher gelte auf allen Blutspendeterminen eine 3G-Regelung. Zutritt erhalten ausschließlich Menschen, die den Status geimpft, genesen oder getestet (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) vorweisen können. Auf allen angebotenen Terminen besteht zusätzlich eine unumgängliche FFP2-Maskenpflicht. Um Wartezeiten und größere Menschenansammlungen vor Ort zu vermeiden, könne ein erforderlicher Antigen-Schnelltest oder PCR-Test nicht unmittelbar vor den Spendelokalen erfolgen.

Das DRK bittet auch eindringlich darum, sich vorab online unter www.blutspende.jetzt einen persönlichen Termin zu reservieren. Terminreservierungen seien auch Bestandteil des Corona-Schutzkonzepte. Da der Imbiss nach der Blutspende nicht stattfinden könne, gebe das Rote Kreuz zur Stärkung weiterhin Lunchpakete aus.

Weitere Infos unter www.blutspendedienst-west.de/corona

