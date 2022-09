Heiligenhauser Kita Löwenzahn gestaltet das Außengelände um

Heiligenhaus. Ein Naschgarten ist in der Unterilper Kita dank einer Spende entstanden. Zum Jubiläum sucht die Einrichtung noch Bilder aus früheren Zeiten.

Die städtische Kita und Familienzentrum Löwenzahn in der Unterilp hat von der Kreissparkasse Düsseldorf eine großzügige Spende für das Außengelände erhalten. So konnte das Familienzentrum sein Außengelände umgestalten und sogar einen Naschgarten mit Gewächshaus kaufen. In einer Elternaktion halfen viele freiwillige Helfer aus der Elternschaft mit und bauten unter anderem das Gewächshaus auf.

Heiligenhauser Kita-Kinder sollen Essen erleben

Die Kita Löwenzahn wird 25 Jahre alt – zumindest das Gebäude. Den Kindergarten in der Unterilp gibt es schon viele Jahrzehnte. Foto: Heinz-Werner / FFS

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die diese Umgestaltung ermöglicht haben. Es wird noch ein paar kleinere Nacharbeiten geben und dann kann der Naschgarten mit Gewächshaus den Kindern übergeben werden, freut sich Leiter Martin Babetzki. Nachhaltigkeit und pädagogisches Handeln werde mit dem Naschgarten sinnvoll zusammengeführt. Die Gruppen könnten Lebensmittel anbauen und beim Wachsen beobachten. „Die Produkte können die Kinder selber kosten oder werden von unserer Köchin verarbeitet. So erleben die Kinder hautnah, wo das Essen herkommt und wie Natur funktioniert“, freut sich Babetzki. Ergänzt wird der Naschgarten von einem Insektenhotel und Wildblumenwiesen. Auf diese Weise könne ein rundes pädagogisches Angebot geboten werden.

Einrichtung sucht fürs Jubiläum Erinnerungsstücke

Im Mai 2023 feiert das Gebäude der Kita übrigens seinen 25. Geburtstag. Damals habe die gerade erst städtisch gewordene Kita das von der Stadt Heiligenhaus errichtete Gebäude neu beziehen können. „Wir suchen dringend Zeitzeugen. Gibt es noch Fotos, Videoaufnahmen oder andere Erinnerungsstücke aus der Zeit? War vielleicht jemand früher selber in der Kita Löwenzahn oder seine Kinder?“, fragt Babetzki. Geplant sei ein großes Fest, man freue sich über alles, was aus der bunten Zeit der Kita berichten kann.

Erreichbar ist die Kita in der Mainstraße 12 unter 02056 3494 oder kita-loewenzahn@heiligenhaus.de.

