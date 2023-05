Heiligenhauser Kita erhält „Waldkönner“-Auszeichnung

Amy (4) präsentiert die Waldkönner-Auszeichnung in der Kolping-Kita Wunderwelt in Heiligenhaus.

Heiligenhaus. Die Kolping-Kindertagesstätte Wunderwelt an der Kurt-Schumacher-Straße in Heiligenhaus ist nun eine offizielle Waldkönner-Kita. Was das heißt.

Nach zwei Jahren der Qualifizierung ist die Kolping-Kindertagesstätte Wunderwelt an der Kurt-Schumacher-Straße in Heiligenhaus nun eine offizielle Waldkönner-Kita. Sie ist damit eine von nur 15 Kitas in ganz NRW.

Stellvertretend für die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald überreichte Gerhard Naendrup der Kolping-Kindertagesstätte die Auszeichnung.

Die Kolping-Kita WunderWelt am Donnerstag, den 11. Mai 2023, in Velbert-Heiligenhaus. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Die Kinder erzählten von ihren Unternehmungen und stellten eine besondere Kita-Patenschaft über einen noch jungen Baum vor. Der Baum mit dem Namen „Herr Rudi Stockmann“ soll die persönliche Beziehung zwischen der Natur – insbesondere dem Wald – und den Kindern unterstützen. So werden die Kinder schon ganz früh an den respektvollen und achtsamen Umgang mit der Natur herangeführt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus