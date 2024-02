Heiligenhauser Kirchen wollen Zeichen für den Frieden setzen

Hand in Hand für den Frieden demonstrieren wollen die Kirchen in Heiligenhaus

Heiligenhaus Gegen Rassismus und für Demokratie soll es in Heiligenhaus eine Menschenkette von der Alten Kirche bis zur Suitbertuskirche geben.

Zu einer friedlichen Demonstration laden die beiden großen christlichen Kirchen am Freitag, 23. Februar, in Heiligenhaus ein: Von der Alten Kirche bis zur Suitbertuskirche soll dann eine lange Menschenkette entstehen. Alle Infos.

Heiligenhauser Kirchen hoffen auf eine lange Menschenkette

Gemeinsam wollen die evangelische und die katholische Kirchengemeinde Heiligenhaus ein Zeichen setzen für Demokratie und Menschenrechte und somit auch ganz klar gegen rechts. In Zeiten wie diesen, so die Kirchen, solle an die gemeinsamen Werte und die Nächstenliebe appelliert werden.

Los geht es am Freitag, 23. Februar, um 17.30 Uhr soll dann die Menschenkette auf dem Bürgersteig der Hauptstraße von Kirche zu Kirche (von St. Suitbertus, Höhe Hausnummer 146 bis zur Alten Kirche Höhe Hausnummer 206) gebildet werden. „Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen“, rufen die beiden Kirchen dazu auf.

Anschließend findet um 18:15 Uhr das ökumenische Friedensgebet in der Alten Kirche statt.

