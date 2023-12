Heiligenhauser Kinder schmücken den XXL-Weihnachtsbaum

Heiligenhaus. Die Drehleiter der Heiligenhauser Feuerwehr ist am Freitagmorgen im Dauereinsatz: Schulen und Kitas dekorieren die Rathausplatz-Tanne festlich.

Ganz schön viel los war am Freitagmorgen auf dem Rathausplatz: Nachdem der diesjährige Weihnachtsbaum bereits am Donnerstag von einer Fachfirma aufgestellt wurde, konnten die Grundschul- und Kitakinder ihre eigenen gebastelten Schmuckstücke an die Tanne hängen – zum ersten Mal nach der Pandemie.

Heiligenhauser Stadtmarketing-Kultur hat die Veranstaltung organisiert

Da wollten alle gerne mal mitfahren: Mit dem Leiterwagen der Feuerwehr ging es bis zur Baumkrone. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Bürgermeister Michael Beck hatte einiges vorbereitet gemeinsam mit dem organisierendem Stadtmarketings-Arbeitskreis Kultur: „Greift ruhig zu“, fordert er die vielen kleinen Helfenden auf, ein warmes Getränk oder was Süßes zur Belohnung zu nehmen. Geduldig warteten die Kinder, bis sie an der Reihe waren und stiegen zu Saki Kotios von der Freiwilligen Feuerwehr in den Korb der Drehleiter. Die waren ganz mutig und fuhren am liebsten bis ganz nach oben mit.

Im Korb war es für die Kinder mindestens genauso spannend wie die Schmückaktion an sich. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Der Weihnachtsbaum wird dann in zwei Wochen wieder das Herzstück des Weihnachtsmarkts in Heiligenhaus sein. Der wird traditionell am dritten Adventswochenende stattfinden von Donnerstag, 14. Dezember, bis Sonntag, 16. Dezember.

Hier gibt es ausführliche Informationen zum Weihnachtsmarkt 2023.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus