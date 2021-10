Heiligenhauser Kinder kriegen kostenlos Kultur geboten

Reinschnuppern in Kultur, das sollen Kinder und Jugendliche beim Kulturrucksack erleben.

Heiligenhaus. Selber ein Video produzieren, eine CD aufnehmen oder bei einem Theaterstück mitwirken – all das ist wieder möglich beim Kulturrucksack in Heljens.

Kulturelle Angebote vor der Haustüre und dann noch kostenlos: Der Kulturrucksack NRW findet in diesem Jahr auch wieder in Heiligenhaus statt. Und noch sind einige Plätze frei. Angesprochen sind Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren.

Und genau das sei auch ein wenig das Problem, ist Club-Chefin Edelgard Eichberg ehrlich: „Das ist ein schwieriges Alter, um Kinder zu Kulturworkshops zu motivieren. Die Kleineren sind schnell dabei, auch weil die Eltern ihnen natürlich was bieten wollen“, berichtet Eichberg. Doch je älter Kinder werden, desto mehr wollen sie mitentscheiden, haben bereits anderes zu tun „oder kommen eben immer etwas langsamer in die Puschen“, berichtet Eichberg lachend – denn oftmals ist das große P das Problem: die Pubertät.

Heiligenhauser Kinder haben das Herbstferienprogramm gut angenommen

Da die Nachfrage noch nicht allzu groß gewesen sei, habe man die Workshops nun noch einmal verschoben: „Viele Kinder wollten da auch einfach mal chillen und ihre Ruhe haben“, berichtet Eichberg. Anders lief es mit jüngeren Kindern: „Das Herbstferienprogramm ist da super angekommen, den Skaterworkshop hätten wir gleich drei Mal anbieten können so groß war die Nachfrage“, berichtet Eichberg. Richtig viel los sei da im Club gewesen, die Kinder haben experimentiert, Detektiv gespielt und viel mehr. Auch die Schülercafés laufen wieder richtig gut an, „und sie benehmen sich auch richtig gut. Man merkt, sie haben alle Lust darauf, sich endlich wieder richtig zu treffen und wollen natürlich auch nicht rausfliegen“, lacht die erfahrene Club-Chefin. Das merke sie auch an der Resonanz der Spielenachmittage.

Stattgefunden hat bereits der Graffiti-Workshop, „den haben wir am Spielhaus durchgeführt, dort wurde eine Wand besprüht. Der Kurs kam richtig gut an“, freut sich Eichberg – und überlegt, künftig auch weitere Institutionen mit an Bord zu holen, die bereits ein Jugendangebot im Programm haben. Denn es sei eben ein schwieriges Alter, für das man diese kulturellen Angebote schaffen wolle. „Wir wollen es so vielen Kindern wie möglich ermöglichen, Kultur kennenzulernen, zu erleben und selber etwas zu erschaffen und sich nicht nur berieseln zu lassen“, erklärt Eichberg den Heiligenhauser Ansatz.

Freie Angebote für die Heiligenhauser Jugendlichen

Das sind die Angebote, für die es noch – kostenlos – freie Plätze gibt:

Theater in der Box: Die Kinder schreiben ihre eigene Geschichte, entwerfen das Bühnenbild und die Kostüme. Statt findet dieser Kurs am Samstag, 4. Dezember, von 10 bis 14 Uhr.

Die Kinder schreiben ihre eigene Geschichte, entwerfen das Bühnenbild und die Kostüme. Statt findet dieser Kurs am Samstag, 4. Dezember, von 10 bis 14 Uhr. Wir drehen am Rad! Das verrückte Kunstwerk: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestalten gemeinsam eine große Kabeltrommel mit unterschiedlichen Techniken (Sägen, Bohren, Kleben); anschließend wird es zum Panoramaradweg gerollt und präsentiert. Das Rad entsteht an zwei Samstagen: dem 13. und 20. November jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestalten gemeinsam eine große Kabeltrommel mit unterschiedlichen Techniken (Sägen, Bohren, Kleben); anschließend wird es zum Panoramaradweg gerollt und präsentiert. Das Rad entsteht an zwei Samstagen: dem 13. und 20. November jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Origami: Hier gibt es eine Einführung in die Welt der ganz besonderen Falttechnik, persönliche Objekte werden bereits erstellt. Erlernen kann man dies am Samstag, 6. November, von 10.30 bis 15.30 Uhr.

Hier gibt es eine Einführung in die Welt der ganz besonderen Falttechnik, persönliche Objekte werden bereits erstellt. Erlernen kann man dies am Samstag, 6. November, von 10.30 bis 15.30 Uhr. Skulpturen-Werkstatt: Es wird experimentiert mit Bastel- und Gießbeton. Dabei entstehen beispielsweise Betonlampen oder abstrakte Figuren, und das an den beiden Samstagen, 6. und 13. November, zwischen 10 und 13 Uhr.

Es wird experimentiert mit Bastel- und Gießbeton. Dabei entstehen beispielsweise Betonlampen oder abstrakte Figuren, und das an den beiden Samstagen, 6. und 13. November, zwischen 10 und 13 Uhr. Stop-Motion-Zauber: Kleine Filme werden hier durch verschiedene Animationstechniken erstellt, experimentieren steht hier im Vordergrund. An gleich drei Samstagen findet der Kurs statt: am 6., 20. und 27. November von 10 bis 14 Uhr.

Kleine Filme werden hier durch verschiedene Animationstechniken erstellt, experimentieren steht hier im Vordergrund. An gleich drei Samstagen findet der Kurs statt: am 6., 20. und 27. November von 10 bis 14 Uhr. HipHop, Rap und R&B-Workshop mit CD-Produktion: Wie rappt man richtig? Eine Einführung in den HipHop mit Vocalcoaching sowie dem eigenen Erstellen von Songs sowie der Aufnahme dieser findet statt am Samstag, 27. November, von 10 bis 15.30 Uhr.

Anmeldungen und weitere Informationen

Alle Kurse finden im Club statt. Anmeldungen sind möglich vor Ort in der Hülsbecker Straße 16, telefonisch unter 02056/6483 oder an mail@derclubheiligenhaus.de.

Wie in allen Kultur- und Gastrobetrieben fehlen auch dem Club nach den langen Lockdowns Honorarkräfte und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für viele Bereiche. Wer Interesse hat, kann sich ebenfalls gerne im Club melden bei Edelgard Eichberg.

