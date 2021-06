Freizeit Heiligenhauser Kids können in den Ferien wieder Kegeln

Heiligenhaus. In diesem Jahr kann wieder die beliebte Ferienaktion der Heiligenhauser Sportkegler stattfinden. Die Teilnahme ist dabei kostenlos.

„Nachdem wir durch die Corona-Pandemie fast ein Jahr auf größer Sportaktionen verzichten mussten, können wir nun endlich wieder den normalen Sportbetrieb aufnehmen“, freut sich Bernhard Grote vom Sportkegelverein Heiligenhaus. Dazu gehöre natürlich auch das traditionelles Ferienkegeln.

Die Jugendabteilung der Sportkegler habe hierzu wieder eine tolle Aktion vorbereitet. Damit der Ferienstart optimal gelingen könne, biete man den Kegelkurs in diesem Jahr bereits zum Beginn an. Die Daheimgebliebenen sollen bereits die ersten Tage sportlich und stressfrei genießen, so die Kegler.

Drei Tage voller Aktionen

An drei Tagen, vom 5. bis zum 7. Juli (Montag bis Mittwoch) heiße es wieder: Runter vom Sofa und hin zur Kegelanlage am Heljens-Bad (Selbeckerstr. 10). Jeweils von 10 bis 13.00 Uhr werde das erprobte Betreuerteam mit Ruth Taborsky, Manfred Pock und Bernhard Grote viele interessante und spannende Spiele anbieten. Aber auch Leistungen werden gefordert, schließlich soll zum Abschluss der drei Tage eine Kegelkönigin und ein Kegelkönig ausgezeichnet werden.

Alle Jugendlichen zwischen 9 und 16 Jahren seien herzlich willkommen. Erfahrungen oder Vorkenntnisse im Kegeln sind nicht erforderlich, aber auch kein Hinderungsgrund. Die Langeweile bleibe Zuhause. Mitzubringen sind: Saubere Hallenturnschuhe, leichte Sportkleidung und vor allem gute Laune.

Die gesamte Aktion ist für alle kostenlos. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitte unbedingt anmelden bei Bernhard Grote, Leipzigerstr. 4, 02056/22921 oder 0171/4864892.

