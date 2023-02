Heiligenhauser Jugendliche erhalten Beratung zur Zukunft

Im August 2021 ging die Beratung im Club wieder an den Start – nun findet diese im Spielhaus Oberilp statt.

Heiligenhaus. Was kommt nach der Schule? Die Jugendberufsberatung in Heiligenhaus findet einmal im Monat statt – nun aber im Spielhaus und nicht mehr im Club.

Die Schule ist (bald) vorbei – und was kommt dann? Bei der Beantwortung dieser Frage möchte die Jugendberufsagentur helfen, die sich aus der Arbeitsagentur, dem Jobcenter und dem Jugendamt zusammensetzt. Nächster Termin ist Dienstag, 28. Februar. Ob es Schwierigkeiten bei der Jobsuche oder dem Erstellen von Bewerbungen und Lebenslauf gibt, ob Beratung und Unterstützung gebraucht werden – in all diesen Fällen wollen die Profis helfen. Hier sollen Hemmnisse abgebaut und Brücken ins Arbeitsleben aufgebaut werden, teilt Jugendamtsleiter Thomas Kaminski mit.

Am Dienstag, 28. Februar, gibt es von 14 bis 17 Uhr im Spielhaus Oberilp, Hunsrückstraße 25, wieder die Möglichkeit, sich beraten zu lassen. Das Angebot, das zuvor im Club stattgefunden hat, wird nun einmal im Quartal für Jugendliche durchgeführt. Zielgruppe sind Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren, die kurz vor der Beendigung der Schule stehen und nicht weiter wissen. Diejenigen, die Bedarf an Beratung zum Thema Ausbildung und Arbeit oder aber auch Probleme zu Hause haben und Unterstützung benötigen, seien herzlich willkommen.

Robert Becker (Arbeitsvermittler U25 Jobcenter ME aktiv), Guido Stein (Berufsberater Agentur für Arbeit Mettmann), Eva Coletti (Sozialarbeiterin Jugendamt Heiligenhaus) und Thomas Kaminski (Fachbereichsleiter Jugendamt, v.l.) stellten im August 2021 das Projekt Restart vor. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Durch die Jugendberufsagentur Heiligenhaus sollen die Leistungen nach dem SGB II, SGB III und SGB VIII nicht nebeneinander, sondern in enger Abstimmung der beteiligten Institutionen verzahnt aus einer Hand angeboten werden. Gegründet wurde die Jugendberufsagentur 2017 vom Jugendamt der Stadt Heiligenhaus zusammen mit dem Jobcenter und der Arbeitsagentur, nach einer zweijährigen, personal- und coronabedingten Pause des Angebots ging es im Sommer 2021 im Club weiter – nun ist die Beratung abermals umgezogen, diesmal ins Spielhaus.

Geboten werden soll den Teilnehmern ein erleichterter Zugang für Jugendliche und junge Erwachsene zu den Dienstleistungsangeboten der beteiligten Institutionen und eine Optimierung der Kommunikation und des Informationsaustausches zwischen diesen. Neben dem beruflichen Aspekt steht Unterstützung im Alltag im Vordergrund des Angebots: Hilfe bei Sucht- oder Schulproblemen, Schwierigkeiten mit psychisch kranken Eltern, um die sich die Jugendlichen kümmern müssen oder laufende Strafverfahren können thematisiert werden, wenn sie die Jugendlichen an einem erfolgreichen Start ins Berufsleben hindern.

