Heiligenhauser IKG feiert und läuft für guten Zweck

Heiligenhaus. Für den guten Zweck liefen in Heiligenhaus die Kant-Gymnasiasten – und anschließend feierte die Schule mit vielen Gästen das Europafest.

Was für ein ereignisreicher Tag am Immanuel-Kant-Gymnasium: Erst fand noch in der ersten Schulwoche, am vergangenen Freitag, der Sponsorenlauf statt, bei dem alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis Q2 mit viel sportlichem Ehrgeiz Runde für Runde für einen guten Zweck um das große IKG-Gelände drehten. Dann am Nachmittag das große Schulfest, das sich rund um das Thema Europa drehte.

Rund um die eigene Schule liefen die Heiligenhauser Kant-Gymnasiasten – an diesem Tag für den guten Zweck. Foto: IKG

Heiligenhauser Schule zeigt sich International

Zahlreiche Stände der verschiedenen Klassen präsentierten mit ihren Ergebnissen aus den Projekttagen vor den Sommerferien die Einzigartigkeit Europas, freut sich die Schule, zum Beispiel anhand eines Mini-Europaparks, eines Flaggenquiz oder eines selbst gestalteten europäischen Kochbuchs. Diverse gastronomische Spezialitäten europäischer Länder konnten neben dem klassischen Grill- und Getränkestand ebenfalls von den Gästen probiert werden.

Beim Europafest haben sich die Schülerinnen und Schüler einiges einfallen lassen. Foto: IKG

Auch auf der Bühne wurde viel geboten: eine europäische Modenschau, das große Familienduell und viele musikalische Auftritte. Bei bestem Wetter machten sich viele Familien, Freunde und Ehemalige auf dem Weg zum IKG. Bilanz: Ein sehr gelungener Start ins neue Schuljahr, freut sich das Kant-Gymnasium.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus