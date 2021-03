Heiligenhauser Holzherz für die Bundesministerin

Heiligenhaus/Berlin. Heiligenhauser Förster Hannes Johannsen bedankt sich bei Bundesministerin Julia Klöckner für Investition in Bäume auf eine besondere Art.

Eine Geste mit Herz: Es sei an der Zeit, Danke zu sagen, berichtete Förster Hannes Johannsen im Gespräch mit dem hiesigen CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Beyer. Johannsen überreichte ihm ein mit der Motorsäge selbst geschnitztes Herz aus schwedischer Mehlbeere für die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner. Beyer hatte sich anlässlich des Internationalen Tag des Waldes mit dem Förster im Bürgerwald getroffen.

In Berlin überreichte Peter Beyer dann das Heiligenhauser Holzherz an Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner. Foto: Peter Beyer

Dem Förster sei es im wahrsten Sinne ein Herzens-Anliegen gewesen, der Ministerin für ihre gute Arbeit zu danken, so Beyer, der das Herz in Berlin nun persönlich übergab. Vier von fünf Bäumen hätten lichte Kronen, das bedeute konkret: 79 Prozent bei den Fichten, 80 Prozent bei den Kiefern und Eichen seien in Mitleidenschaft gezogen.

1,5 Milliarden Euro für Aufforstung

Und auch die heimischen Buchen bringe der Klimawandel an ihre Grenzen: Hier seien sogar 89 Prozent betroffen. Stürme, Dürre und Insektenbefall ließen die grüne Lunge sterben. Die Entscheidung des Bundesministeriums mit einem millionenschweren Aufforstungsprogramm dem entgegenzuwirken, sei das einzig richtige, so der Förster. „Mit 1,5 Milliarden Euro – dem größten Unterstützungsprogramm der Geschichte – helfen wir den Waldbesitzern und Forstwirten: effektiv, unkompliziert und schnell. Es geht darum, Schäden zu räumen und die Wälder mit standortangepassten und widerstandsfähigen Bäumen besser an den Klimawandel anzupassen. Denn jeder Baum, der heute nicht gepflanzt wird, fehlt unseren Enkeln“, sagte Klöckner bei der Übergabe des Herzens in Berlin.