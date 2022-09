Heiligenhauser Haltestellen werden barrierefrei ausgebaut

Acht Haltestellen sollen in Heiligenhaus barrierefrei ausgebaut werden.

Heiligenhaus. VRR übergibt Zuwendungsbescheid für den barrierefreien Ausbau von acht Bushaltestellen in Heiligenhaus. Fast 450.000 Euro fließen nach Heljens.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat am Freitag zur Förderung von Infrastrukturprojekten einen Zuwendungsbescheid über 443.400 Euro an die Stadt Heiligenhaus ausgestellt. Die Stadt erhält diese Gelder für den Bau von barrierefreien Busteigkanten an Haltestellen im Stadtgebiet.

Neben den einheitlichen Ein- und Ausstiegskanten sollen laut Mitteilung des VRR ein taktiles Leitsystem eingebaut und an drei Bussteigen neue, transparente Wartehallen errichtet werden. Die Gesamtkosten dieses Vorhabens werden mit rund 595.000 Euro kalkuliert, von denen 443.400 zuwendungsfähige Kosten sind, die somit zu 100 Prozent gefördert werden.

