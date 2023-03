Heiligenhauser Gymnasiasten entführen in die Goldenen 20er

Die Musikerinnen und Musiker des IKG wollen einen Abend lang an die Goldenen Zwanziger erinnern in ihrer Kant-Aula.

Heiligenhaus. Zurück in die Goldenen Zwanziger: Einen kurzweiligen Kurt Weill-Abend verspricht das Heiligenhauser Immanuel-Kant-Gymnasium am Donnerstag.

In die Goldenen Zwanziger zurück geht es am Donnerstagabend, 30. März, um 19 Uhr in der Kant-Aula (Herzogstraße 75): Der Musikkurs der Q1 des IKGs stellt dann einen ganzen Abend auf die Beine.

Angeregt durch Andreas Eichhorns 2022 erschienenen Almanach „365 Tage mit Kurt Weill“ sei die Idee einer abendfüllenden Musiktheaterproduktion für den Musikkurs über den im Jahr 1900 in Dessau geborenen und 1950 in New York gestorbenen legendären Komponisten der Dreigroschenoper entstanden. Das Stück des Abends setze sich bausteinartig aus der Folge von Sprechszenen und Musiknummern zusammen, verbunden durch den Handlungsort: ein Berliner Rundfunkstudio im Jahr 1928, kurz vor der Uraufführung der Dreigroschenoper.

Inhaltlich spiegele die fiktive Handlung das gesellschaftliche Dilemma der sogenannten „Goldenen Zwanziger Jahre“ in Deutschland wider: die politisch krisenhafte Situation, der im Alltag mit Vergnügungssucht und Realitätsflucht begegnet werde. Dementsprechend pendelten die handelnden Figuren zwischen solchen, die, aus der „Dreigroschenoper“ heraustretend, die Gier des Publikums nach Unterhaltung bewusst brechen, mit solchen, die die Vergnügungssucht bewusst bedienen.

Ob am Ende der „Reitende Bote des Königs“, wie in der Dreigroschenoper vorgeschlagen, das Dilemma lösen kann, muss das Publikum selbst entscheiden. Buch, Arrangements, Kompilation, Einstudierung und Leitung stammt von Paul Lindner. Eintritt frei. Um Spenden wird gebeten

