Heiligenhauser Geschichte ist nun digital erlebbar

Der Geschichtsverein Heiligenhaus e.V. feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag – und das unter anderem mit einem ganz besonderen Projekt: 67 historische Objekte, Gebäude und Denkmäler werden mit einem Schild samt QR-Code ausgestattet, nach dessen Einlesen der Besucher interessante Informationen und Bilder zum Gebäude erhält. Doch damit nicht genug: Wer es nicht so gerne digital mag, kann auf das Begleitbuch zurückgreifen, das jetzt erschienen ist.

Rund 130 Seiten Historisches

„Historischer Rundgang durch Heiligenhaus“ heißt das rund 130 Seiten starke Buch, das Monika Voß und Detlef Gerull zusammengestellt haben. „In dem Buch finden sich die gleichen Texte und Bilder, die man auch erhält, wenn der QR-Code mit dem Handy gescannt wird“, erklärt Gerull, der gemeinsam mit Monika Voß unzählige Stunden Arbeit in das Projekt gesteckt hat. „Zu vielen Gebäuden gab es schon Texte, unter anderem in den Cis Hilinciweg-Broschüren. Einige haben wir selbst verfasst und einige haben uns die Firmen geschickt, die aufgeführt sind.“

Die beiden Initiatoren planen auch eine Wanderkarte, in der die einzelnen Objekte markiert sind. Foto: Stadtarchiv / Repro Uwe Möller

Das erste Schild mit QR-Code hängt bereits am Rathaus, in den nächsten Wochen sollen etliche weitere angebracht werden, vor allem zunächst an den städtischen Gebäuden. „Wenn die Häuser in Privatbesitz sind, müssen wir uns natürlich erst abstimmen mit den Eigentümern. Und bei Firmen bringt es ja nichts, wenn das Schild am Gebäude hängt, davor aber ein verschlossenes Tor steht“, so Gerull.

Junge Menschen begeistern

Auf die Idee mit den QR-Codes sind die beiden gekommen, um auch jüngere Menschen für die Heiligenhauser Geschichte zu begeistern. „Wir wollen auch diejenigen ansprechen, die sich gern digital informieren“, erklärt Monika Voß.

Und diejenigen, die doch lieber oder zusätzlich in einem „echten“ Buch lesen, können sich durch Bilder der Lutherischen Kirche, der Spedition Eischeid, der Alten Feuerwache am Rathaus und des Hofs Hülsbeck blättern und die passenden Texte dazu lesen.

das Buch einfach mitnehmen

Mitnehmen auf den historischen Rundgang durch die Stadt kann man das Buch natürlich auch und einfach an der Abtsküche startend nacheinander alle historischen Punkte abklappern – „als nächstes planen wir aber auch noch eine Wanderkarte, in der die einzelnen Objekte markiert sind, so dass die Orientierung leichter fällt“, blicken Gerull und Voß in die Zukunft.

Der Hof Hetterscheidt auf einer Zeichnung, die um 1865 herum entstanden ist. Foto: Stadtarchiv / Repro Uwe Möller

Die beiden und auch Reinhard Schulze Neuhoff, Vorsitzender des Geschichtsvereins, würden sich auch über Schulklassen oder Familien freuen, die bei einem Stadt-Spaziergang das digitale Angebot nutzen.

Unterstützung durch die Stadt

„Es interessieren sich meist nur wenig junge Menschen für die Geschichte ihrer Stadt, vielleicht springt so aber bei dem ein oder anderen der Funke über“, hofft Detlef Gerull und Schulze Neuhoff ergänzt: „Für die Größe der Stadt haben wir doch einiges zu bieten.“

Von der Stadt Heiligenhaus und dem Stadtarchiv gab es auf jeden Fall viel Unterstützung für das Projekt, finanzielle Hilfe kam von der Sparkassenstiftung und dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW.

Eine Fortsetzung des Projektes können sich die Beteiligten übrigens gut vorstellen: „Ich habe schon 23 Objekte in Isenbügel gesammelt, die ebenfalls von historischem Interesse sind“, erzählt Monika Voß schmunzelnd, „je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr und immer noch interessanteres findet man.“