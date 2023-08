Heiligenhauser Gesamtschule läuft für Asamoah-Stiftung

Manche liefen Bestzeit, andere gingen die Runden eher langsam an beim Sponsorenlauf der Gesamtschule Heiligenhaus.

Heiligenhaus. Um kranken Kindern zu helfen, liefen die Schülerinnen und Schüler der Heiligenhauser Gesamtschule ganz schön viele Runden um den Sportplatz.

Laufen für den guten Zweck: Die Schulgemeinschaft der Gesamtschule hat in der ersten Woche des neuen Schuljahrs schon Gutes getan. Bei strahlendem Sonnenschein liefen die Schülerinnen und Schüler Runde um Runde um den Sportplatz, um Geld für die Gerald Asamoah-Stiftung zu erlaufen. Diese unterstützt herzkranke Kinder.

Heiligenhauser Schülerinnen und Schüler laufen Bestleistung

Mit großem Elan stürmten die Läuferinnen und Läufer aus allen Jahrgangsstufen und des Kollegiums pünktlich um 9.15 los, um so viele Runden um den Platz wie möglich zu drehen und somit einen möglichst hohen Spendenbetrag zu erlaufen. Ob als gemütlicher Spaziergang oder mit sportlicher Höchstleistung – jede gelaufene Runde zählte.

Die gesamte Gesamtschule lief beim Sponsorenlauf in Heiligenhaus mit. Foto: ROBERT REIBEL / Gesamtschule Heiligenhaus

Sowohl die musikalische Untermalung als auch das gegenseitige Anfeuern motivierte alle zur persönlichen Bestleistung. Für Stärkung und Erfrischung wurde auch gesorgt: köstliches Eis, Getränke und Bratwurst im Brötchen luden zu einer Pause vom Laufen ein. Mit „The Final Countdown“ und „We are the Champions” wurde gemeinsam mit allen Beteiligten eine letzte Ehrenrunde um den Sportplatz gedreht. Der sechste Sponsorenlauf stellte somit den krönenden Abschluss des Jubiläumsjahres mit dem Motto „30 Jahre WIR an der Gesamtschule Heiligenhaus“ dar.

