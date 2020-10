Heiligenhauser genießen in Alter Kirche wieder Livemusik

Das ist nicht immer so: Konzert in der Alten Kirche in Heiligenhaus war komplett ausgebucht. Warum das Saxophon besonders gut in Kirchen erklingt

In den vergangenen Monaten fanden so gut wie keine Konzert statt, die Heiligenhauser lechzen regelrecht nach Musik: Nachdem die „Saxophonklänge in der Alten Kirche“ ganz schnell ausgebucht waren, konnten auch bei der Wiederholung wieder nicht alle Musikliebhaber bedacht werden.

In das altehrwürdige Gotteshaus der Protestanten durfte wegen der Coronabeschränkung nur eine beschränkte Besucherschar eingelassen werden. Selbstverständlich mit Namensregistrierung, Händedesinfektion und Abstand auf den nummerierten Plätzen. Links neben dem Altar stand der Flügel, rechts eine rundliche Kabine aus durchsichtigen Kunststoff. „Die haben wir anlässlich der Konfirmationen angeschafft,“ so Annerose Niedworok, seit einem anderthalb Jahren die neue Kantorin der Gemeinde. Katharina Tepe sang dahinter Solostücke und Fabian Heis spielte auf dem Saxophon.

Wand schützt Musiker und Publikum

Der transparente Paravent verhindert, das sich feinste Tröpfchen aus dem Holzblasinstrument verbreiten. So geschützt durfte der Bandcoach für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde zusammen mit Annerose Niedworok ein Konzert geben, dass mit Klassik bis Pop für fast jeden Musikgeschmack etwas zu bieten hatte. „Das Saxophon wurde von dem Belgier Adolphe Sax erfunden und kommt hauptsächlich im Jazz und der Unterhaltungsmusik zum Einsatz, aber auch in andern Sparten“, erläuterte der angehende Musikpädagoge.

„Da wir in einer Kirche sind, fangen wir mit dem bedeutendsten Komponisten für Kirchenmusik an“, eröffnete Annerose Niedworok den erbaulichen Spätnachmittag. Mit dem für das Saxophon arrangierte Arioso von Johann Sebastian Bach eroberte das Duo die Herzen von Anfang an die Herzen des Publikums, das sich auf auf einen Streifmusik durch die Musikgeschichte freute. Dazu konnte die Kirchenmusikerin interessante Anekdoten zu den Stücken berichten: So komponierte Robert Schumann seine Träumerei an an seine geliebte Clara, deren Eheschließung zunächst unmöglich schien.

Jazz auch an Orgel möglich

Annerose Niedworok am Klavier und Fabian Heis am Saxophon. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Die Kantorin wechselte auf die Empore und zeigte, dass Jazz auch an der Orgel möglich ist und blies einen bekannten Choral von Martin Luther im Jazzstil durch die Pfeifen. Bei einer Ragtime-Nummer wippten viele Füße im Takt mit, es folgende typische Jazzstücke, ein Ausflug zu argentinischen Tango bis zum Klezmermusik, jener eigentümlichen Mischung aus Frohsinn und Wehmut. Höhepunkt war „Take Five“, ein Klassiker, den Paul Desmond dem Saxophon direkt auf den gebogenen Korpus geschrieben hat. Es folgte Stevie Wonders Hit „Isn’t she lovely“, eine Liebeserklärung des erfolgreichen US-Unterhaltungskünstlers an seine Tochter. Eine weitere Wiederholung der Konzerte wird es nicht geben: „Wir bereiten uns jetzt auf Weihnachten vor“, so Niedworok. Hier lesen Sie mehr Nachrichten aus Heiligenhaus.