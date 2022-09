Heiligenhauser Gastronomin grillt für den guten Zweck

André Saar (Vorsitzender vom Verein zur Förderung des katholischen Kindergarten St. Josef), Sofia Potsi (Inhaberin von Treff am Rathaus), Irini Kitou (Erzieherin und stv. Leiterin vom Familienzentrum St. Josef) und Ebru Ötztürk (I-Helferin der Kita, v.l.) und einige Kita-Kinder bei der Spendenübergabe.

Heiligenhaus. Über 400 Euro für das Familienzentrum St. Josef sind bei der Aktion von Sofia Potsi vom Treff am Rathaus während Heiligenrock zusammengekommen.

Bratwürste für den guten Zweck verkaufte Sofia Potsi vom Treff am Rathaus beim Heiligenrock Ende August – nun konnte sie dem Familienzentrum St. Josef eine Spende in Höhe von 405 Euro überreichen.

Heiligenhauser Kita hat schon einen Wunsch

Opa kommt ... spielte bei Heiligenrock im Rathaus-Innenhof. Währenddessen wurde für den guten Zweck gegrillt. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Während die Band „Opa kommt“ im Rathaus-Innenhof spielte, wurde fleißig für die Gäste gegrillt. Sofia Potsi: „Ich habe schon länger einen engen Bezug zum Familienzentrum St. Josef, nicht nur, weil meine Enkelin dort in ihrer Gruppe sehr glücklich ist und die Erzieherinnen einen tollen Job machen, sondern auch, weil es mich immer gefreut hat, dass sich der Kindergarten über dessen Förderverein an allen Stadtfesten des Stadtmarketings mit einem Aktions- und Kuchenstand beteiligt hat. Dieses Engagement wollte ich einfach mal belohnen!“

Farb-Wechsel-Lampe soll es werden

Potsi, selber Mitglied im Stadtmarketing-Arbeitskreis Gastronomie, hat nun dem Vorsitzenden des Fördervereins, André Saar, im Beisein einiger Kinder und zweier Erzieherinnen des Familienzentrums der stolze Betrag von 405 Euro übergeben. Dazu Irini Kitou, stellvertretende Leiterin vom Familienzentrum St. Josef: „Wir freuen uns sehr über diese Spende und sagen ganz doll Danke an Sofia. Wir haben auch schon einen großen Wunsch an den Förderverein, wofür das Geld verwendet werden könnte – nämlich für eine professionelle kindgerechte Farb-Wechsel-Lampe für unseren Schlaf- und Ausruhraum, damit sich die Kinder dort in gemütlicher Atmosphäre wohlfühlen können.“

