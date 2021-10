Heiligenhauser Gastronomen wollen Innenstadt verschönern

Heiligenhaus. Mit einem einheitlichen Bild ihrer Markisen wollen die Corona-gebeutelten Heiligenhauser Gastronomen die Gäste wieder locken. Aufwertung der City.

Für die Heiligenhauser Gastronomen war die Pandemie eine Herausforderung: Hygienevorschriften, die sich ständig änderten, dann die Lockdowns und die Umstellung auf Außer-Haus-Betrieb und schließlich wieder zurück in den Alltag – unter Auflagen – finden: Als Zeichen eines Neustarts haben sich einige Mitglieder des Stadtmarketing-Arbeitskreises Gastronomie nun mit hochwertigen Markisen für die Außenterrassen ausgestattet.

Stadt hatte zu einheitlichem Look geraten

Begeistert zeigen sich auch die Verantwortlichen der Stadt, als sie am Donnerstag zur offiziellen Einweihung in die Kniffte an die Hauptstraße kommen. „Es ist toll, dass die Gastronomen hier wirklich nicht nur investiert haben, sondern auch einen Beitrag zur Verschönerung der Innenstadt leisten“, freut sich Bürgermeister Michael Beck. Der Technische Beigeordnete Andreas Sauerwein betont, dass man die Wiedererkennung in der Innenstadt ja nun auch gezielt fördern wolle durch die laufenden Programme und dies sicherlich einen Beitrag dazu leiste.

Kirchplatz folgt

Bereits installiert worden ist die Markise bei einigen Gastronomen, wie der Aulen Schmet, der Kniffte, des Ratskellers und dem Treff am Rathaus, weitere sollen folgen, unter anderem am Kirchplatz, berichtet Arbeitskreissprecher und Kniffte-Inhaber Tom Karrenberg: „Viele Gäste haben uns auch schon angesprochen auf die neue Gestaltung des Außenbereichs und waren begeistert.“ Vor allem im Dunkeln wirke die Beleuchtung toll, freut sich Wirtschaftsförderin Christa Rosche.