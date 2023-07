Heiligenhauser Fünftklässler: So läuft die Einschulung

In den Klassenräumen warten auf die Fünftklässler in Heiligenhaus dann schon die neuen Schulbücher.

Heiligenhaus. Für Heiligenhauser Fünftklässler geht es am Montag, 5. August, an neuer Stelle los: Das ist der Fahrplan an Gymnasium, Gesamt- und Realschule.

Raus aus der Grundschule und auf die weiterführende Schule geht es für rund 300 Schülerinnen und Schüler am Montag, 7. August. Das ist der Fahrplan für die Einschulungen am Immanuel-Kant-Gymnasium sowie der Gesamt- und Realschule.

Unesco Realschule (Feldstraße 2)

Die neuen Schülerinnen und Schüler lernten ihre neue Klasse, Klassenlehrer und Klassenpaten bereits am 15. Juni im Rahmen eines herzlichen Empfangs kennen. Am Montag, 7. August, startet der Unterricht dann nach einer kurzen Begrüßung auf dem Schulhof um 9 Uhr. Die Schulbücher werden ausgegeben und die AG-Wahlzettel verteilt. Schulleitung und Sekretariat stehen während des gesamten Vormittags für Informationen zur Verfügung. Der Schultag endet an diesem Tag um 11.25 Uhr nach der vierten Stunde. In den ersten drei Tagen werden die „neuen Fünfer“ mit einer Schulrallye, Informationen und Spielen durch die Klassenlehrkräfte und die Schülerpaten in das Schulleben eingeführt.

Gesamtschule (Hülsbecker Straße 5)

Die Begrüßungsfeierlichkeiten zur Einschulung, gestaltet vom Jahrgangsteam und den Kindern des 5. Jahrgangs, fanden an der Gesamtschule bereits in der letzten Schulwoche statt. Am Montag, 7. August, beginnt daher der erste Schultag der Schülerinnen und Schüler des neuen 5. Jahrgangs bereits um 8 Uhr. Die Kinder treffen sich mit ihrem Klassenleitungsteam und den neuen Mitschülerinnen und Mitschülern in ihren Klassenräumen, die sie bereits vor den Sommerferien kennen lernen konnten. Am ersten Tag erhalten die Schülerinnen und Schüler ihre Bücher, ihr Schülerbuch und den Stundenplan, außerdem lernen sie organisatorische Abläufe ihrer neuen Schule kennen. Der Unterricht endet an diesem Tag um 11.30 Uhr. Die erste Schulwoche soll als abwechslungsreiches und interessantes Kennenlernprogramm gestaltet werden.

Immanuel-Kant-Gymnasium (Herzogstraße 75)

Mit einer kleinen Feier werden am Immanuel-Kant-Gymnasium die neuen Fünfer begrüßt, hier im Jahr 2022. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Die Einschulung der neuen Fünftklässler am IKG findet ebenfalls am Montag, 7. August, statt. Mit einem Gottesdienst um 9 Uhr in St. Ludgerus und anschließender Begrüßungsfeier um 10 Uhr in der Aula werden die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern herzlich willkommen geheißen. Danach verbringen die Kinder den Vormittag mit ihren Klassenlehrerteams und Paten in ihren Klassenräumen. Die Eltern haben währenddessen die Gelegenheit, sich bei einer Tasse Kaffee besser kennen zu lernen, bis sie ihre Kinder um 12.30 Uhr wieder in Empfang nehmen können. Von Dienstag bis Donnerstag findet der Unterricht nach einem Sonderplan statt, damit die Kinder ihre Mitschüler, Lehrer und Paten intensiver kennen lernen und mit ihnen die neuen Räumlichkeiten spielerisch erkunden können. Am Freitag, 11. August, laufen alle Schülerinnen und Schüler des IKGs vormittags im Rahmen des Sponsorenlaufs für einen guten Zweck rund um die Schule, am Nachmittag desselben Tages sind alle Kinder und Eltern herzlich zum Schulfest unter dem Motto „Europa – bunt und vielfältig“ eingeladen.

