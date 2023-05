Heiligenhauser Frühlingsfest:Pedelectraining mit der Polizei

Heiligenhaus. Beim Frühlingsfest in der Heiligenhauser Innenstadt bieten die Kreispolizei und die Kreisverkehrswacht Aktionen rund um E-Bike-Sicherheit an.

Sicher werden auf dem E-Bike: Die Kreispolizeibehörde Mettmann bietet am Sonntag, 7. Mai, zum Frühlingsfest in der Innenstadt Aktionen zum Thema Sicherheit auf dem Pedelec an. Statt finden diese in der Zeit von 12 bis 15 Uhr am eigenen Stand gemeinsam mit der Kreisverkehrswacht.

Heiligenhauser sollen fit werden für das Pedelecfahren

Heiner Mies, Leiter der Direktion Verkehr bei der Kreispolizeibehörde Mettmann, hatte einen Präventionstag ausgerufen. „Pedelec-Unfälle sind derzeit unser Sorgenkind Nummer eins – hier haben wir auch eine deutliche Zunahme der Verletzten zu beklagen“, resümierte er im Hinblick auf die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2022. Die Polizei im Kreis Mettmann verzeichnete in diesem Zeitraum 552 Verunglückte mit Fahrrädern und Pedelecs, was einen Anstieg um rund 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstelle.

Geben wird es einen kostenlosen Check der mitgeführten Räder auf ihre Verkehrssicherheit hin, auf einem Übungsparcours sowie einem extra aufgebauten Simulator können Interessierte ihre eigenen Fähigkeiten testen. „Immer mehr Menschen, gerade aus der Generation 65plus, sind mit einem Pedelec unterwegs - oftmals haben sie aber kein Gefühl für das Handling ihrer Räder. Die Körperkraft und die Sinneswahrnehmungen nehmen schon ab dem mittleren Alter nach und lassen sich nur bedingt durch Erfahrungen ausgleichen“, erläutert Polizeihauptkommissar Jens Jaraczewski-Kuhlen.

