Heiligenhauser Frühlingsfest ist nun offiziell abgesagt

Heiligenhaus. Neben dem Stadtfest in Heiligenhaus sind nun auch das Frühlingsfest und die verkaufsoffenen Sonntage pandemiebedingt abgesagt worden.

Das Heiligenhauser Stadtmarketing hat vor Ostern keine frohe, aber auch keine überraschende Nachricht: Die handelnden Akteure müssen das Frühlingsfest Anfang Mai absagen.

Auch die Frühlingskirmes kann nicht stattfinden. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Leider erlebe man zur Zeit nicht wie erhofft einen Rückgang der Coronavirus-Infektionszahlen, so teilt das Stadtmarketing mit, „sondern sind vielmehr mitten in der „dritten Welle“ der Pandemie.“ Da bis Anfang Mai leider keine wesentliche Besserung in Sicht sei, „wir alle Planungssicherheit benötigen und ein solch großes Stadtfest mit Einlass- und Coronatestkontrollen, Maskenpflicht und vieles mehr nicht umsetzbar ist“, habe sich der organisierende Arbeitskreis Handel leider dazu entschlossen, das für den 9. Mai dieses Jahres geplante Frühlingsfest abzusagen.

Keine verkaufsoffenen Sonntage

Nicht stattfinden können dann die Leistungsschau der Handwerker des Stadtmarketing-Arbeitskreises Handwerk, der verkaufsoffene Sonntag, die Mobilitätsschau sowie die Frühlingskirmes. Ebenso abgesagt wurde jetzt auch der verkaufsoffene Sonntag sowie die vom Stadtmarketing-Arbeitskreis Kultur organisierte Vereinsmeile am 6. Juni anlässlich des Stadtfestes Ab in die Mitte, welches ebenfalls abgesagt werden musste. „Diese Entscheidungen sind den Verantwortlichen nicht leicht gefallen“, so das Stadtmarketing abschließend.