Heiligenhauser erwecken Kirchplatz zum neuen Leben

Heiligenhaus. Draußen sitzen und Eis oder Pizza essen: Der Kirchplatz hat sich, trotz Corona, immer mehr zum geselligen Treffpunkt in Heiligenhaus entwickelt.

„Wenn ich von meinem Balkon aus das bunte Treiben unten auf dem Kirchplatz sehe, freue ich mich total!“, berichtet Gerti Jankowski begeistert, rückblickend auf die vergangenen Sommer- und Spätherbstwochen. Sie wohnt direkt über dem Heiligenhauser Kirchplatz und konnte beobachten, wie sich dieser in der Pandemie immer mehr zum Hotspot der Stadt entwickelt.

Der nun mit buntem Herbstlaub bedeckte Platz mit den allen Heiligenhausern bekannten „Pladderköppen“ ist von verschiedensten Geschäften, Restaurants und Kneipen gesäumt und im Sommer war im Freien unter den aufgespannten Sonnenschirmen trotz der Coronapandemie bis in die Abendstunden kräftig was los. Dimitrios Emmanouilidis, Inhaber der Kneipe „Linden-Stübchen “, bestätigt: „ Im Sommer spielte hier einfach das Leben. Die Leute waren alle nett und freundlich. Jung und Alt sind gekommen, um hier zu sitzen, etwas zu trinken und eine gute Zeit zu haben.“

Über die Stadtgrenzen bekannt

Auch Gerti Jankowski und Freundin Dagmar Haarhaus schwärmen: „Es ist einfach ein schönes Kommunikationszentrum hier. Normalerweise trifft man immer jemanden und kennt sich.“ Besonders schön finden sie, dass Alleinstehende immer zum Kirchplatz kommen können, um jemanden zum Unterhalten zu finden und dass gleichzeitig Schüler und Familien das Angebot wahrnehmen. Auch über die Stadtgrenzen hinaus ist die Geselligkeit am Kirchplatz mittlerweile bekannt. Emmanouilidis berichtet: „Teilweise kamen Leute aus Velbert und Homberg jeden Samstag zu uns. Manchmal sogar mit dem Fahrrad.“ Jankowski ergänzt – bezogen auf die Zeiten vor Corona: „Und unsere Feiern, wie das Stadtfest mit dem Volleyballfeld , sind schon ein bisschen berühmt. Wir können wirklich froh sein, dass hier so viel passiert.“

Gerti Jankowski und Dagmar Haarhaus (L) freuen sich, dass mehr Leben auf dem Kirchplatz stattfindet. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Die Gastronomen am Kirchplatz arbeiten eng zusammen und verstehen sich gut. „Wenn jemand bei der Eisdiele hingesetzt und dann Hunger auf eine Pizza bekommen hat, haben wir auch schon mal eine rübergebracht“, erzählt Stelios Timpas, Chef des Heiligenhauser Grills, lachend. „Hier hat sich fast so eine Art Gastronomiemeile entwickelt und es ist immer was los. Die Leute sind auch extrem gut drauf.“ Dass eine Vertrauensbasis da ist, merkt man schnell. Timpas lässt sogar während der Betriebsferien seine Tische und Stühle vor dem Lokal stehen, um seinen Gästen trotzdem einen Platz zum Sitzen und gesellig sein zur Verfügung zu stellen.

Weg vom Panoramaradweg fehlt

Wegen des neuen Versorgungszentrums außerhalb der Hauptstraße macht sich Emmanouilidis keine Sorgen: „Ich denke, dass das Heiligenhaus noch mehr beleben wird.“ Einen Verbesserungsvorschlag hätte er dennoch: „Es wäre wirklich toll, wenn noch ein paar mehr Schilder gäbe, die den Leuten den Weg vom Panoramaradweg zu weisen.“

Auch Gerti Jankowski und Dagmar Haarhaus haben noch einen Wunsch: „Ein Tourismusbüro, ähnlich wie in Velbert, wäre wirklich schön, um sich informieren zu können, und mit ein paar typisch Heiligenhauser Produkten und Souvenirs. Man muss auch zeigen, wie schön Heiligenhaus ist.“