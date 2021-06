Heiligenhauser erobern endlich wieder die Außenterrassen

Heiligenhaus. Seit Dienstag dürfen auch in Heiligenhaus die Gastronomen wieder Gäste auf ihren Terrassen bedienen. Die Heljenser nehmen das Angebot dankbar an.

Man meint, man könnte einen großen Erleichterungs-Seufzer quer durch Heiligenhaus hören: Die Außengastronomie darf seit Dienstag endlich wieder aufmachen.

Und nach und nach eröffnen die Gastronomen wieder ihren Betrieb, so wie hier Ute Gans vom Kaffee Klatsch. Die Stammgäste Sonja und Uwe freuen sich über ein leckeres Stück Himbeertorte – den Platz frei gemacht hatte eine 90-Jährige, die so glücklich über die Wiedereröffnung war, dass sie gleich zwei Sekt trank. Auch die anderen Wirte in der Stadt freuen sich – und hätten sich am langen Fronleichnamswochenende sicher über besseres Wetter gefreut.

