Heiligenhauser Energie- und Klimatag: Aussteller übt Kritik

Etwas mehr Besucher wären schön gewesen – beim ersten Energie- und Klimatag in Heiligenhaus. Aussteller Jürgen Quindeau hat vor allem Politik und Verwaltung auf dem Campus vermisst.

Heiligenhaus. Jürgen Quindeau hätte sich mehr Werbung im Vorfeld gewünscht. Was er außerdem großen Teilen der Politik und der Stadtverwaltung vorwirft.

„Der Klimaschutz ist für Heiligenhaus ein wichtiger Bestandteil des alltäglichen Handelns. Im Fokus stehen nun zuerst die großen Themen der Energiewende, Strom und Wärme.“ So steht es im Flyer zum ersten Energie- und Klimatag in Heiligenhaus, der am vergangenen Samstag stattgefunden hat.

„Und es war alles gut organisiert“, schreibt Jürgen Quindeau in einer längeren Mail an die WAZ-Redaktion: „Die Bürgerinnen und Bürger aus Heiligenhaus kamen und nutzten bei schönem Wetter die Gelegenheit, mit den Ausstellern ins Gespräch zu kommen. Es war einfach eine gute Möglichkeit, sich an den oft aufwendig aufgebauten Ständen von Handwerksbetrieben und den verschiedensten Institutionen die Informationen und Rat zu den drängenden Fragen der Zeit aus erster Hand zu holen. Es hätten bei besserer Werbung mehr Besucherinnen und Besucher sein können, aber es war ein Anfang und sicher werden viele der Gespräche fortgesetzt.“

Klimaschutz in Heiligenhaus hat keinen Feierabend und kein Wochenende

Leider sei die als große Maßnahme des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Heiligenhaus angekündigte Veranstaltung von den lokalen Parteien „weitgehend ignoriert“ worden, schreibt Quindeau, den man als Chef von „Grün+Dach“ kennt: „Es wurden zwar vereinzelt Vertreter einiger Parteien gesichtet, aber die große Chance der Lokalpolitik, sich sichtbar zu den drängenden Themen der Zeit bei den Fachleuten der lokalen Aussteller zu informieren, wurde versäumt. Ebenso verpasste es die Stadtverwaltung, inklusive des ersten Bürgers der Stadt Heiligenhaus, diese Veranstaltung durch ihre Anwesenheit zu unterstützen. Es wäre doch so gut gewesen, durch einen Besuch an den Ständen, die Priorität der Themen Energie und Klima zu unterstreichen. Auch nach Feierabend und am Wochenende.“

Energie- und Klimatag hat zweite Chance verdient

Quindeaus Fazit: „Der erste Energie und Klimatag in Heiligenhaus, eine sicherlich gute Idee, die eine zweite Chance und Fortsetzung verdient. Aber sie muss dann viel mehr Unterstützung von allen Heiligenhausern bekommen, auch von denen, die hier nur arbeiten.“

