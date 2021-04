Heiligenhauser Eis-Macher Michael Baumgart ist gestorben

Heiligenhaus(/Kettwig. Der Inhaber der Kettwiger Eisdiele Mikas Eisbox, Michael Baumgart, verstarb am Wochenende ganz plötzlich. Viele Heiligenhauser trauern.

Der Heiligenhauser Gastronom Michael Baumgart (Mikas Eisbox) ist am Sonntag plötzlich und erwartet verstorben. Das bestätigten nun Freunde des Kettwiger Eisdielenbesitzers in rührenden Abschiedsworten.

Immer ein Lächeln auf den Lippen und ein nettes Wort, so kannte man ihn, nicht nur in seiner Eisbox. „Viele Jahre haben wir Seite an Seite in unserer Weihnachtsmarktbude in Heiligenhaus gestanden und hatten darüber hinaus eine besondere Freundschaft“, erinnert sich Ralle Steinmeier. „Nichts ist für immer und erst beim Abschied weiß man, was es einem bedeutet und wie schön es wirklich war. In ewigen Gedenken, Ralle.“

Mitten aus dem Leben geschieden

Immer ein Lächeln im Gesicht: Michael Mika Baumgart vor seiner Eisbox, hier mit Partnerin Doris. Foto: Reiner Worm

Stephan Krause, Baumgarts bester Freund seit 1989 und ebenfalls in der Eisbox aktiv, stellt Baumgarts unglaubliche Hilfsbereitschaft heraus: „Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, wo ich Mika mal aus der Patsche helfen konnte, weil es sonst eher anders herum war, der sofort mit Tat und Rat zur Seite stand. Mika hatte mit seinem geliebten Volvo-Oldtimer eine Panne. Ich also kurzer Hand mit dem Autoanhänger zur Stelle und so konnten wir sein Schätzchen sicher abschleppen.“

Mit angepackt, zum Beispiel an Karnevalstagen, hat er auch im Laden seines besten Freundes Tom Karrenberg in der Heiligenhauser Kniffte. „Seitdem wir uns 1989 kennengelernt haben (ich saß auf einer Vespa), war Mika ein fester Bestandteil meines Lebens! Seine kompromisslose Hilfsbereitschaft wird nicht ersetzbar sein. Mika kannte man nicht, man liebte ihn“, so Karrenberg.

Große Trauer

Michael Baumgart ist 49 Jahre alt geworden. Er hinterlässt einen elfjährigen Sohn und seine langjährige Lebensgefährtin.

Auch die WAZ-Redaktion hat öfters über den stets fröhlichen, freundlichen und engagierten Gastronom berichtet. Die Redaktion ist in tiefer Trauer.