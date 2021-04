Heiligenhauser Ehepaar bei Unfall in Wülfrath verletzt

Heiligenhaus/Wülfrath. An einer Kreuzung in Wülfrath kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Vier Menschen wurden verletzt, es entstand ein Schaden von 30.000 Euro.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag in Wülfrath; zwei Heiligenhauser wurden dabei verletzt. Gekommen war es zu diesem am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in Wülfrath an der Kreuzung Wülfrather Straße/ Mettmanner Straße/ Meiersberger Straße.

Ein 79-jähriger Heiligenhauser befuhr mit seiner 73-jährigen Ehefrau in einem PKW Ford Focus die Wülfrather Straße und wollte nach links in die Meiersberger Straße abbiegen. Dabei übersah er den Gegenverkehr, so dass es zum Zusammenstoß mit einem PKW Skoda Yeti kam. In diesem saßen eine 67-jährige Frau aus Mettmann und ihr 71-jähriger Ehemann, die die Kreuzung geradeaus befahren wollten.

Autos mussten abgeschleppt werden

Bei dem Zusammenstoß wurde alle vier Personen verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden, der weit über 30.000 Euro beträgt.