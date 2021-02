Heiligenhauser Diakoniezentrum:Lage stabilisiert sich weiter

Das Diakoniezentrum war von Anfang an vorbildlich öffentlich mit dem Infektionsgeschehen im Hause umgegangen.

Heiligenhaus. Elf Bewohner im Heiligenhauser Diakoniezentrum sind derzeit noch mit dem Coronavirus infiziert. Auch die zweite Impfung hat schon stattgefunden.

Das Infektionsgeschehen im Diakoniezentrum an der Schulstraße hat sich weiter stabilisiert: Das teilt die Bergische Diakonie nun mit. Am Montag waren noch elf Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Die zweite Impfung hat auch bereis stattgefunden.

Neue Erkrankungen, teilt die Diakonie mit, seien nicht hinzugekommen: „Wir wünschen gute Besserung und baldige Genesung. In der Mitarbeiterschaft wurden keine Corona-Infektionen diagnostiziert.“ Unverändert finden hier die regelmäßigen PCR-Reihentestungen durch das Kreisgesundheitsamt in der Einrichtung statt; zuletzt am Dienstag.

Beide Impfungen verliefen problemlos

Zusätzlich würden von der Einrichtung aus die Bewohner und Mitarbeiter regelmäßig mit PoC-Schnelltest getestet werden. „Die erste und zweite Covid-19-Impfung in der Einrichtung verlief wie geplant reibungslos. Die zweite Impfung fand am vergangenen Wochenende statt.“

Zwei weitere Bewohner seien in der letzten Zeit an und mit Corona verstorben: „Unser Beileid und unsere Anteilnahme gelten den Angehörigen“, so die Diakonie.

