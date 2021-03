Heiligenhauser Club sucht neuen Namen für Stadtranderholung

Heiligenhaus. Die Stadtranderholung habe sich verändert – nun soll es auch der Name, so der Heiligenhauser Club. Anmeldungen für den Sommer starten bald.

Ein neuer Name für die Stadtranderholung soll her – und alle sind aufgerufen, darüber abzustimmen. Noch bis Freitag kann jeder mitmachen, teilt der Club Heiligenhaus mit.

Der Club hat seine Community über die sozialen Medien wie Facebook und Instagram dazu aufgerufen, ihre Ideen für einen neuen passenden Namen kund zu tun. Über einen Zeitraum von einem Monat konnte man seine Vorschläge nennen, sodass letztlich über fünfzig Ideen gesammelt werden konnten. Mit dieser Grundlage hat sich das Club-Team intern auf drei Favoriten geeinigt, die bis Freitag, 15 Uhr, zur Abstimmung freigegeben sind. Unter dem Link http://abstimmung.derclubheiligenhaus.de können Interessierte ihre Stimme für ihren Favoriten abgeben. Der Name, der nach Ende der Frist die meisten Stimmen gesammelt hat, wird „Stadtranderholung“ ersetzen und symbolisch für einen Neustart stehen. Die drei Favoriten sind „Ferien Fun“, „Ferienspaß“ und „Sommerferien-Club“.

Bald anmelden für die Sommerferienbetreuung

Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen sei, ob und in welchem Maße die Sommerferienbetreuung stattfinden kann, sei die Planung trotzdem voll im Gange. Dementsprechend beginnt die Anmeldung der Kinder für die Freizeit ab dem 12. April. Wie in den Jahren davor wird das Anmelden persönlich im Club abgewickelt. Die Anmeldegebühr ist in bar zu entrichten. Die Anmeldung eines Kindes kostet pro Woche 43 Euro. Wenn Eltern ein zweites Kind anmelden wollen, beläuft sich die Gebühr für zwei Teilnehmer insgesamt auf 65 Euro pro Woche. Eltern, die Sozialhilfe beziehen, bekommen eine Vergünstigung und bezahlen pro Woche nur 15 Euro. Man kann individuell entscheiden, für wie viele Wochen das Ferienangebot wahrgenommen werden soll.

Um den Kindern eine schöne Freizeit zu ermöglichen, sucht der Club noch Betreuer, die auf Honorarbasis bei der Sommerferienbetreuung mitarbeiten möchten. Die Voraussetzungen für eine Anstellung ist das Mindestalter von 18 Jahren, Spaß an der Arbeit mit Kindern zu haben, Teamfähigkeit, verantwortliches Übernehmen der Aufsichtspflicht, ein sympathisch-offenes Auftreten und das kreative Planen von spielerischen Aktivitäten. Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 26. April. Kontakt über Mathieu Giese, mathieu.giese@derclubheiligenhaus.de und 02056/6483.