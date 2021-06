Heiligenhauser Clarenbach-Schüler freuen sich über Tablets

Heiligenhaus. Mithilfe der Thormählen-Stiftung werden nach den Ferien alle Isenbügeler Grundschulkinder über ein Tablet für digitalen Unterricht verfügen.

Grund zur Freude an der Isenbügeler Adolf-Clarenbach-Grundschule: Durch die finanzielle Unterstützung der Alice und Hans Joachim Thormählen-Stiftung konnte die Schule insgesamt 20 Tablets inklusive Zubehör als Leihgeräte für diejenigen Schüler anschaffen konnte, die im privaten Umfeld nicht über die notwendige technische Ausstattung verfügen. Das teilt Leiterin Manon Hoch mit.

Der Anteil digitaler Medien zur Unterstützung des Lernens nach dem Schulunterricht steige zunehmend. Lernportale seien eine sinnvolle Ergänzung zum Schulunterricht und werden von den meisten Schülern auch intensiv genutzt. „Leider verfügen aber nicht alle Schüler unserer Grundschule über die technische Ausstattung, um regelmäßig das Angebot digitaler Medien und Lernportale auch zu Hause nutzen zu können“, berichtet Hoch. Vor diesem Hintergrund freue es sie außerordentlich, „dass unsere Schule auf Initiative und durch das Engagement von einem Elternpaar die Alice und Hans Joachim Thormählen Stiftung als Förderer für unser Vorhaben gewinnen“ konnte.

Großer Dank gilt der Stiftung

Somit sei es nun möglich, die Chancengleichheit für alle Schüler in Bezug auf die Nutzung digitaler Medien und Lernportale sicherzustellen. Die Eheleute Alice und Hans Joachim Thormählen hätten ihre Stiftung im Jahr 2008 mit dem Zweck gegründet, besonders jungen Menschen zu helfen und diese zu unterstützen. Seitdem werden durch die Stiftung Initiativen und Aktivitäten in den Bereichen Bildung, Kultur und Sport gefördert.

Durch die Verbundenheit der Stiftung zur Stadt Heiligenhaus und den benachbarten Städten liege der Förderschwerpunkt auf dieser Region, so Hoch weiter: „Unsere Grundschule konnte sich schon einmal über eine finanzielle Unterstützung durch die Stiftung glücklich schätzen. In dem Zusammenhang freut es uns sehr, dass die Stadt Heiligenhaus die Alice und Hans Joachim Thormählen-Stiftung über Jahre hinweg als Unterstützer an ihrer Seite hat.“ Die Leihgeräte stünden nach den Sommerferien zur Verfügung.

