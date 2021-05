Heiligenhauser Bündnis ruft zur Gegendemonstration auf

Heiligenhaus. Nicht gegen Menschen mit Ängsten, sondern gegen Verschwörungstheorien und die rechte Szene will das neue Bündnis Flagge zeigen.

Seit einigen Wochen veranstalten die Corona-Kritiker Velbert/Heiligenhaus einen Spaziergang durch Heiligenhaus; doch auch eine Gegendemonstration findet ebenfalls seit einigen Wochen statt, bei der am vergangenen Donnerstag auch Kommunalpolitikerinnen und Politiker von CDU, Grünen und anderen Parteien teilnahmen. Nun ruft das Bündnis Mitdenken statt Querdenken zur Teilnahme an der Gegenveranstaltung auf.

„Die regelmäßigen Spaziergänge der sogenannten Corona-Kritiker in Heiligenhaus machen uns besorgt und betroffen. Wir erachten es daher als notwendig, diesen Demonstrationen unseren Gegenprotest gegenüber zu stellen. Als ein Zeichen dafür, dass ein sehr großer Teil der Heiligenhauser Bevölkerung eben nicht mit den Thesen dieser Kritiker übereinstimmt“, teilt das Bündnis mit.

Nicht nur Menschen mit Ängsten

Auch wenn unter den Corona-Kritiken bisweilen durchaus auch Menschen mit realen Ängsten und berechtigten Sorgen befänden, so setzten sich diese Spaziergänge „zu einem nicht unerheblichen Teil eben auch aus wissenschaftsfeindlichen Verschwörungstheoretiker*innen und Angehörigen der rechten bis rechtsextremen Szene zusammen. Wir meinen, dass diese weltweite Krise nur gemeinsam und in einer solidarischen Gesellschaft überstanden werden kann“, so das Bündnis weiter. Eine Verharmlosung des Virus, grundsätzliche Impf-Verweigerung, die Verbreitung von Fake-News und Verschwörungsmythen sowie der Schulterschluss mit rechtsextremen Kräften sei dabei kontraproduktiv, so das Bündnis und lädt am Donnerstag dazu ein, an der Gegendemo teilzunehmen.

Der Spaziergang der Corona-Kritiker startet, so bestätigt der Pressesprecher, wieder mit einer Kundgebung am Donnerstag ab 18 Uhr auf dem Rathausplatz. „Wir würden uns über einen Dialog freuen“, so Antonio Nikolodi, der dafür jedoch eine Diskussionsveranstaltung vorschlägt. Die Polizei und das Ordnungsamt werden vor Ort sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus