Heiligenhauser Bands lassen im Club alte Zeiten aufleben

Kurz vor acht Uhr am Samstagabend im Club – eigentlich sollte zu diesem Zeitpunkt noch ein bisschen Ruhe vor dem Sturm herrschen. Doch schon weit vor Konzertbeginn ist kaum ein Parkplatz zu bekommen, überall vor dem Club und in dessen Eingangsbereich stehen kleinere und größere Gruppen. Menschen fallen sich in die Arme, lachen, freuen sich auf diesen besonderen Abend.

Aber schnell wird klar, dass das Jubiläumskonzert der Platte „5628“, die 1989 als gemeinsames Projekt von vier Heiligenhauser Bands erschienen war, kein gewöhnliches Konzert werden wird. Den Anfang im rappelvollen Club macht „Frontlife 28“, bestehend aus Ingo Thus und Detlef Neumann, der sich sicher ist, dass dies der definitiv letzte gemeinsame Auftritt der beiden Musiker sein wird.

Bands schwelgen in Erinnerungen

„Wir haben uns vor 16 Jahren getrennt und uns nur für den heutigen Abend nochmal zusammengefunden. Die Proben liefen gut, ich bin zufrieden.“ Nach einem ruhigen Start wird das Duo rockiger und heizt der Menge ordentlich ein, insgesamt eine gute halbe Stunde.

Als zweite Gruppe ist die „Bobby Butts Band“ dran, bei denen Hannes Johannsen als Sänger einspringt. Auch sie schwelgen eine halbe Stunde in Erinnerungen, indem sie ganz alte Stücken und ebenso geschichtsträchtige Geschichten und Anekdoten zum Besten geben.

Ein Plattencover setzte Planung in Gang

Bis zwei Uhr feierten die Besucher im Club – und zwar jede einzelne der vier Bands. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Doch wie ist es eigentlich zu diesem Jubiläumskonzert gekommen? Alles hat auf Facebook begonnen, weiß Markus Kahle von der Band „Vantress“: „Vor anderthalb Jahren hat jemand auf Facebook gefragt, was man noch mit der alten Heiligenhauser Postleitzahl, eben 5628, verbindet. Neben vielen anderen Antworten hat ein Nutzer das Cover unserer Platte gepostet.“

In der Folge habe es dann eher humorvolle Diskussionen über eine Wiedervereinigung dieser Bands für einen Abend gegeben, die sich allerdings mit der Zeit mehr und mehr zum konkreten Plan entwickelten. „Ich hatte gar nicht mehr zu allen damaligen Bandmitgliedern wirklichen Kontakt, aber ich habe mir die Telefonnummern besorgt und so die alte Truppe zusammengetrommelt. Nur unser Bassist war nicht zu überzeugen, für ihn haben wir allerdings über eines unserer Mitglieder einen super Ersatz gefunden“, erklärt Markus Kahle weiter.

Publikum feiert alle vier Bands

Die Monate voller harter Arbeit und Proben – die allerdings sehr viel Spaß gemacht haben, wie alle Musiker unisono berichteten – zeigen Wirkung. Auch Rüpelheim und Vantress, die beide eine gute Dreiviertelstunde spielen, werden gebührend vom Publikum gefeiert.

Man spürt: Alle Beteiligten sind glücklich, ein Stück weit in die Vergangenheit zurückversetzt zu werden und sich mit alten Weggefährten austauschen zu können. Und das auch, obwohl es manch einen von Heiligenhaus ganz woanders hin verschlagen hat.

Ehemalige Heiligenhauser reisen von weither an

Heiligenhaus Die Ursprünge von Claymore 1987 gründete Robert Butts, Sohn eines schottischen Soldaten, die Bobby Butts Band. Er wollte die Musik aus der Heimat seines Vaters mit Rock verbinden. 1990 machte Dudelsackpfeifer Mick Maitland den Vorschlag, die Band in „Claymore“ umzubenennen. Claymore treten am 20. und 21. Dezember in der Aula des IKG auf. Für den 20. gibt es noch Tickets (u.a. auf neanderticket.de), für den 21. nur noch wenige Restkarten (25 Euro/12,50 Euro ermäßigt).

So auch Marc Berger, der am Samstag extra aus dem circa 550 Kilometer entfernten Husum in Nordfriesland angereist war. „Ich bin 1996 weg aus Heiligenhaus und war in den letzten zwanzig Jahren vielleicht drei, vier Mal hier. Trotzdem kann man sich so ein Event einfach nicht entgehen lassen, es ist unfassbar, wie viele alte Gesichter man hier wiedertrifft“, schwärmt er.

Ein weiter Grund, extra die weite Strecke nach Heiligenhaus anzureisen, sei die Begeisterung für die Musik von „Rüpelheim“ gewesen: „Rüpelheim war damals die Partyband schlechthin in Heiligenhaus, ich habe die Musik geliebt.“ All diese Faktoren sorgen dafür, dass der Samstagabend im Club wirkt wie ein großes Klassentreffen.

Das besondere Festival-Gefühl

So sieht es auch Hannes Johannsen, der neben seiner Aushilfe bei der Bobby Butts Band mit Rüpelheim aufgetreten ist: „Ich hatte das Gefühl, dass dieser Abend ein ganz besonderer war. Zwischendurch hat es sich angefühlt, wie auf einem kleinen Festival – ganz genau wie 1989 bei der Premiere der Platte in der Aula eben.“

Ein weiteres Indiz für den Erfolg der Veranstaltung ist die Ausdauer des Publikums: Erst um zwei Uhr leert sich so langsam der Club. Und wer weiß, vielleicht wurden durch diesen Abend ja die ein oder andere Band wiedergeboren. Ein voller Erfolg war es auf jeden Fall.