Heiligenhauser Babys heißen Mia & Paul – aber nicht nur

Im Jahr 2019 hat Heiligenhaus gleich 231 kleine Neubürger bekommen, 115 neugeborene Mädchen und 116 Jungen wurden von ihren Eltern angemeldet. Die gewählten Vornamen entsprechen dabei nicht dem bundesdeutschen Trend – und unterscheiden sich zudem komplett von den meistgewählten Namen des Vorjahres.

Denn gab es 2018 in Heiligenhaus noch jeweils drei Paulinas, Mirans und Theos, wurde keiner dieser Namen 2019 auch nur ein einziges Mal vergeben. Nur noch ein einziger Junge wurde Henry genannt (im Vorjahr waren es vier), lediglich der Name Mia ist weiterhin beliebt bei den Heiligenhauser Eltern und wurde immerhin zweimal vergeben (2018 dreimal).

https://www.waz.de/archiv-daten/datawrapper-heiligenhaus-babynamen-2019-id228119497.html Angeführt wird die Hitliste der Vornamen 2019 bei den Mädchen von Hanna, Marie, Leonie und Lea, so wurden jeweils drei Neu-Heiligenhauserinnen genannt. Deutschlandweit befindet sich Leonie gar nicht in den Top Ten, Hanna belegt Platz 3, Marie ist auf Platz 8 zu finden und Lea auf Platz 10. Kein einziges Heiligenhauser Mädchen erhielt übrigens mehr als zwei Vornamen, bei den Jungen haben vier der Babys immerhin drei Vornamen für ihr künftiges Leben zur Auswahl.

Namen, die mit L oder M beginnen, sind besonders beliebt in Heiligenhaus

Überhaupt favorisieren die Heiligenhauser Jungs-Eltern sehr viele unterschiedliche Vornamen – denn mehr als zweimal wurde keiner vergeben. Zwei Nennungen gibt es aber bei Youssouf/Yousuf, Paul, Oskar, Malik, Luke, Leon, Julius, Jona/Jonah, Jacob/Jakob, Elias und Ben. Vier dieser Namen finden sich denn auch in der deutschlandweiten Rangliste auf den Plätzen 1 (Ben), 2 (Paul), 4 (Leon) und 7 (Elias) wieder. Besonders beliebt sind sowohl bei Mädchen- als auch Jungennamen bestimmte Anfangsbuchstaben: Bei den 115 Mädchen beginnen stolze 25 Vornamen mit dem Buchstaben „L“, weitere 19 mit „M“, bei den Jungen sind 18 Vornamen zu verzeichnen, die mit „M“ beginnen, und immerhin 12, die mit dem Buchstaben „L“ anfangen. In Heiligenhaus wird übrigens so gut wie nie ein Kind geboren, die meisten Baby kommen in Velbert zur Welt. https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece