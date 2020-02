Heiligenhaus. Zuerst brannte eine Polizeiwagen, in der nächsten Nacht ein Transporter an einem Kindergarten. Zeugen sahen Jugendliche in der Nähe der Brandorte

Heiligenhaus: Zwei Autos ausgebrannt – wohl Brandstiftung

In zwei aufeinander folgenden Nächten haben am Wochenende Autos in Heiligenhaus gebrannt. Währende in der Nacht zu Samstag ein Polizeiauto brannte, ging am Samstagabend ein Auto vor einer Kindertagesstätte an der Rhönstraße in Flammen auf. Zeugen haben beide Male vor Ausbruch des Brandes Jugendliche in unmittelbarer Nähe der Auto beobachtet, so die Polizei.

Gegen 21.45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr am Samstag zur Rhönstraße 3 gerufen. Zeugen hatten kurz zuvor einen brennenden Pkw auf dem Parkplatz der dortigen Kindertagesstätte entdeckt. Beim Eintreffen der Beamten war ein weißer Ford Transit bereits in Vollbrand. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr wurde der Pkw gänzlich zerstört. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden diverse Scheiben der Kindertagesstätte beschädigt. Die Räume selber blieben unversehrt, mussten jedoch durch die Feuerwehr belüftet werden.

Zeugen hatten vor der Brandentstehung mehrere Jugendliche in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs gesehen. Die Personen entfernten sich nach einem lauten Knall schnell in Richtung Rhönstraße. Kurze Zeit später fing der Pkw an zu brennen. Die Jugendlichen können mit 14-17 Jahre alt, männlich und dunkel gekleidet beschrieben werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro.

Auch der Polizeiwagen wurde ein Raub der Flammen. Foto: Polizei ME

Streifenwagen in Flammen

Am späten Freitagabend (31. Januar) brannte ein Streifenwagen der Polizei an der Westfalenstraße. Das Fahrzeug war nicht im Einsatz, so dass niemand verletzt wurde. Gegen 21.20 Uhr hatte ein Mann Feuerwehr und Polizei alarmiert. Der Frontbereich des Wagens stand im Vollbrand, auch der Innenraum wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell, dennoch wurde ein weiteres Fahrzeug, das neben dem Streifenwagen parkte, beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 65.000 Euro.

Vorsätzliche Brandstiftung

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen kann von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Ein Zeuge hat im unmittelbaren Umfeld des brennenden Autos zwei jugendliche Personen weglaufen sehen. Ob diese mit der Tat in Verbindung stehen ist derzeit noch nicht geklärt. Leider liegt der Polizei hier nur eine vage Personenbeschreibung vor:- männlich- schlanke Statur- dunkel gekleidet Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.