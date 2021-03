Heiligenhaus: Wer kennt diesen Mann?

Heiligenhaus. Die Kreispolizei Mettmann sucht mit einem Phantombild nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Bild befindet sich im Text.

Nachdem am späten Donnerstagabend, 25. Februar, eine 43-jährige Heiligenhauserin Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden ist (die WAZ berichtete), geht die Kreispolizei nun mit einem Phantombild an die Öffentlichkeit. Der Mann war der Frau, die sich an einer großen Suchaktion nach einer demenzerkrankten Seniorin beteiligt hatte, im Wald an der Straße In der Theusen begegnet.

Die Polizei fahndet mit diesem Phantombild nach einem mutmaßlichen Sexualtäter Foto: Polizei ME / Polizei Me

Täter lockte Opfer auf Feld

Unter dem Vorwand, die gesuchte Dame gefunden zu haben, lockte der Unbekannte die 43-Jährige auf ein Feld. Dort packte er sein Opfer von hinten, warf es zu Boden und berührte es in schamverletzender Weise. Weil die Frau sich heftig wehrte, ließ der Angreifer von ihr ab und flüchtete in Richtung Höseler Straße. Der mutmaßliche Täter soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild haben, etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur sein, Er hat schulterlange, leicht gewellte Haare und spricht gehobenes Hochdeutsch. Zur Tatzeit gegen 22 Uhr soll er keine Jacke, sondern lediglich ein T-Shirt getragen haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 02056/9312-6150.-