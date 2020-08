Heiligenhaus: Weihnachtsmarkt soll nicht gänzlich ausfallen

Heiligenhaus. Dass der Weihnachtsmarkt in gewohnter Weise nicht stattfinden wird, ist wohl jedem klar. Die Veranstalter suchen nach geeigneten Alternativen

In der gewohnten Form wird der Weihnachtsmarkt auf dem Heiligenhauser Rathausplatz, der für das Wochenende vom 18. bis zum 20. Dezember geplant war, in diesem Jahr nicht stattfinden können. „Den Budenzauber, den wir kennen, mit Glühwein und geselligem Beisammensein, der ist unter Corona natürlich zu risikoreich“, berichtet Organisatorin Veronika Kautz vom Kulturbüro, „denn dabei kommen sich die Leute einfach zu nah.“

Weihnachtswald soll aufgebaut werden

Ganz verzichten wollen die Verantwortlichen aber nicht und begeben sich deshalb auf die Suche nach Alternativen, verschiedene Möglichkeiten werden gerade diskutiert – denn auch die müssen natürlich rechtzeitig geplant werden. „Auf den Weihnachtswald im Rathausinnenhof möchten wir eigentlich nicht verzichten. Dort herrscht kein so großer Andrang und die Zahl der Besucher kann gut überblickt werden“, so Kauz. Ob und was darüber hinaus geplant wird muss in den nächsten Wochen entschieden werden. Der Heiligenhauser Weihnachtsmarkt ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und beliebt – Schulen, Institutionen und auch Einzelpersonen beteiligen sich jedes Jahr mit viel Herzblut am Gelingen.