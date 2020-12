Heiligenhaus: Weihnachtliches Konzert ohne Publikum

Am Anfang steht der Soundcheck: Bevor die Projektband um Hannes Johannsen und Seppo Grothe in der Turnhalle des Umweltbildungszentrums zu proben beginnt, wird die richtige Lautstärke an den Mikrofonen eingestellt. Das Konzert in der Aula, für das hier geprobt wird, wird zwar ohne Publikum stattfinden, aber live in alle Wohnzimmer gestreamt werden.

Bei Plan D angekommen

Statt findet es schon am kommenden Sonntag, 6. Dezember, um 18 Uhr.„Mittlerweile sind wir schon bei Plan D angekommen“, schmunzelt Sebastian „Seppo“ Grothe, wenn er sich an die unterschiedlichen Planungen für das „LilleJuleaften“-Konzert erinnert, die schon gemacht und wieder verworfen wurden. „Ursprünglich wollten wir im Museum Abtsküche spielen. Dann wäre das nur noch mit sehr wenigen Zuhörern erlaubt gewesen und wir haben uns entschlossen, in die St. Suitbertus-Kirche auszuweichen, um mehr Platz zu haben.“

++Sie möchten keine Nachrichten aus Heiligenhaus mehr verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter. ++

Besinnliche Songs und Weihnachtslieder

Als es aufgrund der Corona-Verordnungen grundsätzlich verboten wurde, Kulturveranstaltungen vor Publikum durchzuführen, disponierten das Kulturbüro als Veranstalter und die Musiker noch einmal um: Sie spielen nun in der Aula, aufgezeichnet wird das Konzert von professionellen Tontechnikern. „Die haben so auch wieder einmal die Möglichkeit, ihrem Beruf nachzugehen“, ist Hannes Johannsen froh. Dass die fünf Musiker überhaupt zusammen proben dürfen – außer Johannsen und Grothe spielen und singen noch Anne von Nordheim, Julia Grothe und Lutz Strenger mit – verdanken sie der Tatsache, dass es sich um eine offizielle Produktion des Kulturbüros handelt, die gültigen Regeln müssen sie natürlich trotzdem beachten. Das, was sie spielen wollen, ist eine Mischung aus besinnlichen Songs und Weihnachtsliedern, ergänzt um ein stimmungsvolles selbst geschriebenes Stück von Hannes Johannsen mit einem – soviel sei verraten – sehr eingängigen Refrain.

Gut harmonierende Gruppe

Die Grundidee zu dem Konzert, das ursprünglich eine Benefizveranstaltung sein sollte, entstand bereits im Sommer 2019. „Wir können die Instrumente und Stimmen der beteiligten Musiker auf ganz vielerlei Art und Weise kombinieren, das ist schön“, freut sich die gut harmonierende Gruppe. Und natürlich auch und vor allem darauf, den Zuhörern und Zuschauern an den Bildschirmen besinnliche Weihnachtsstimmung nach Hause bringen zu können. Nähere Infos zum YouTube-Kanal werden noch bekanntgegeben und finden sich auch rechtzeitig auf der Homepage der Stadt. Weitere Berichte aus Heiligenhaus lesen Sie hier .