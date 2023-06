Künstler aus Köln haben die Wände des Stadtwerke-Neubaus an der Velberter Straße in Heiligenhaus besprüht. So sollen andere Graffiti verhindert werden, hoffen die Stadtwerke. Von außen ist nicht ersichtlich, wie viel Technik sich im Inneren befindet.

Technik Heiligenhaus: Was sich hinter dieser Graffiti-Wand verbirgt

Heiligenhaus. In Heiligenhaus gibt es einen auffälligen, farbenfrohen Neubau der Stadtwerke. Ohne die Technik darin säße Hetterscheidt auf dem Trockenen.

Das blonde, pausbackige Mädchen hat richtig Spaß auf der Schaukel. Sie ist an der Velberter Straße, gegenüber der Verbindung zur A 44 unweit der Jet-Tankstelle, so richtig in Schwung gekommen.

Dieses Bild ziert die dortige Druckerhöhungsstation der Stadtwerke Heiligenhaus. „Für die über 30 Jahre alte Anlage gibt es keine Ersatzteile mehr und sie bringt nicht den heute geforderten Druck“, begründet Michael Gallinat von den Stadtwerken den Neubau.

Hochbehälteranlage versorgt Heiligenhauser mit Trinkwasser

„Die drei Behälter der Hochbehälteranlage Hetterscheidt versorgen die Kunden der Stadtwerke Heiligenhaus mit Trinkwasser und dienen zur Löschwasservorhaltung. Bei hohen Trinkwasserentnahmen fördern die Brunnenpumpen der Wasserwerke III und IV direkt ins Versorgungsnetz, ein Teil der Trinkwassermengen wird jedoch aus den Hochbehältern ins Wassernetz gespeist“, beschreibt der Bereichsleiter Technik der Stadtwerke Heiligenhaus den Wasserfluss. „In der Regel werden die Behälter nachts gefüllt, so dass in den Morgenstunden Trinkwasser in ausreichender Menge und Druck zur Verfügung steht.

Im Notfall sorgt die neue Anlage für genügend Löschwasser bei Bränden

Durch die tägliche Entnahme und Befüllung der Behälter ist gewährleistet, dass immer Wasser in Trinkwasserqualität zur Verfügung steht. Da die Behälter einen maximalen Füllstand von etwa vier Meter haben, reicht der Wasserdruck im direkten Umfeld der Behälter nicht aus, um die Kunden in Hetterscheidt mit ausreichendem Wasser-Druck zu versorgen. Aus diesem Grund befindet sich im Bereich der Behälteranlage die Druckerhöhungsanlage Hetterscheidt, die Kunden in der Hochzone mit Trinkwasser versorgt und dabei auch den Grundschutz für die Löschwasserversorgung im Brandfall sicherstellt.

Die neue Druckerhöhungsanlage der Stadtwerke Heiligenhaus präsentiert sich farbenfroh. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE / Foto Services

Steuertechnik bemerkt, wenn die Feuerwehr Wasser braucht

Sechs Aggregate befinden in der neuen Anlage. Nachts, wenn nur wenig Wasser verbraucht wird, läuft nur eins. Sollte die Feuerwehr auf einmal viel Wasser brauchen, merkt das die Steuerungstechnik und setzt alle Pumpen in Betrieb.“ Die Druckerhöhungsanlage mit dem schlichten Pumpengebäude hat etwa 120.000 Euro gekostet.

Das Graffiti stammt von einer Kölner Künstleragentur

Das Besondere daran ist fröhliche Bemalung mit schaukelnden und Rad fahrenden Kindern – ein deutlicher Hinweis auf den dahinter liegenden Spielplatz an der Heidestraße. Dort lädt der Bürgerverein Hetterscheidt am Samstag ab 13 Uhr alle kleinen und großen Kinder zur Spielplatzparty ein, mit Hüpfburg, Grill- und Getränkestand, Kuchen und Kaffee sowie einer Tombola und Kindertrödel.

Das gesprühte Gemälde auf den Wänden des Gebäude stammt von der Kölner Künstleragentur „Highlightz Fassadendesign”. Die Stadtwerke haben die Kreativen beauftragt, die nüchternen Wände zu verzieren, damit die Anlagen nicht mit unschönen Graffitis beschmiert werden.

Als nächstes kommt die Gasregleranlage an der Unterilp dran. „Irgendwas mit Wald – die haben gute Ideen“, lässt sich Michael Gallinat überraschen.

