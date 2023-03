An der Abtskücher Straße in Heiligenhaus weisen mehrere Schilder auf die Krötenwanderung hin.

Naturschutz Heiligenhaus: Vollsperrungen in der Krötenwanderzeit

Heiligenhaus. Die ersten Kröten konnten in Heiligenhaus gesammelt werden. Um die Tiere zu schützen, wird u.a. die Kettwiger Straße teilweise vollgesperrt.

Die Kröten wandern wieder – die ersten Exemplare sind bereits gesammelt worden in Heiligenhaus. Die Stadt Heiligenhaus macht deshalb erneut darauf aufmerksam, dass an einigen Stellen im Stadtgebiet nicht nur vorsichtig gefahren werden muss am frühen Morgen und Abend, es gibt sogar Vollsperrungen.

Am Heiligenhauser Stauteich ist besondere Vorsicht angesagt

So hätten der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz sowie der Mobilitätsausschuss für den Zeitraum der Amphibienwanderung (10. März bis 30. April) die Vollsperrung der Kettwiger Straße beschlossen. Die Vollsperrung erstreckt sich von der Kettwiger Straße, Hausnummer 155, bis zur Einmündung Am Sprung. Die Zufahrtsmöglichkeit von der Ruhrstraße aus kommend über die Kettwiger Straße zum Am Sprung bleibt bestehen.

Darüber hinaus wird im gleichen Zeitraum zum Schutz der Amphibien die Abtskücher Straße (K1) die Verkehrszeichen Amphibienwanderung sowie zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h sowie auf dem Flurweg das Zeichen Amphibienwanderung angeordnet und aufgestellt. „Die Stadtverwaltung Heiligenhaus bittet um Beachtung und um Rücksichtnahme, damit der Amphibienschutz bestmöglich gewährleistet wird“, so Michael Krahl, Fachbereichsleiter Straßenbau.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus