Heiligenhaus: Verwunderung über trübes Leitungswasser

Derzeit wundern sich einige Anwohner – verstärkt im Bereich Nonnenbruch – über braun getrübtes Wasser, das aus den Leitungen kommt. Auf Nachfrage erklärt Michael Gallinat, Bereichsleiter Technik bei den Stadtwerken, dass es sich dabei um eine Art Ablagerungen handele, die in älteren Guss- oder Stahlleitungen ganz normal und darin auch recht fest verankert seinen. Manchmal aber müssten die Stadtwerke die Fließrichtung des Wassers ändern, etwa bei einem Rohrbruch, wie es ihn aktuell am Dienstagabend, 10. November, im Bereich Kettwiger Straße gegeben hätte. Dann würden sich diese Inkrustationen auch schon mal lösen und das Leitungswasser trüb färben.

Keine gesundheitliche Gefahr

Einen Grund zur Sorge gäbe es aber nicht. „Diese Ablagerungen bestehen aus Eisen und Mangan, das ist beides gesundheitlich absolut unbedenklich“, beton Gallinat. Der Experte weist darauf hin, dass das Wasser durch längeres Spülen wieder klar werden könnte, zudem bittet er darum, immer die Störungsstelle der Stadtwerke unter 02056/590-90 (24 Stunden Rufbereitschaft) zu informieren. „Nur so können wir wirklich wissen, in welchen Netzbereichen die Trübungen auftreten und kommen dann auch gerne selbst hinaus, um zum Beispiel in einzelnen Anschlüssen die Leitungen fachgerecht durchzuspülen.“