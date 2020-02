Heiligenhaus: Veranstalter mit Karnevalszug rundum zufrieden

Heiligenhaus. Eine durchweg positive Bilanz zum Heiligenhauser Zug am Samstag ziehen die Heljens-Jecken. Es wurde friedlich und fröhlich in der Stadt gefeiert.

Eine durchweg positive Bilanz haben die Heljens-Jecken zu dem Verlauf des Heiligenhauser Karnevalszuges am Samstag (22. Februar) gezogen: „Die Stimmung war super, wir haben nur gute Rückmeldungen bekommen“, sagte der 1. Vorsitzende des Karnevalsvereins, Daniel Tüch. Auch die Kamellen hätten „bis zum Kirchplatz“ vollkommen ausgereicht. Zum Glück habe zudem das Wetter mitgespielt, „denn damit steht und fällt natürlich so ein Zug“. Tags darauf, am Sonntag, mussten hingegen mehrere Umzüge in umliegenden Städten – etwa in Ratingen-Lintorf, Essen-Werden oder Essen-Kettwig – wegen Sturms abgesagt werden.

Größere Wagen wurden zusätzlich gesichert

Bunt kostümiert kamen die Jecken am Samstag zum Heiligenhauser Karnevalszug, die Stimmung war super. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Auch die Heljens-Jecken hatten natürlich auf das Wetter geachtet – schließlich gab es bereits am Samstag teils stärkere Windböen. „Wir haben dann zur Vorsicht die größeren Wagen zusätzlich mit Spanngurten gesichert“, so Tüch, es habe keine nennenswerten Zwischenfälle gegeben. Das bestätigte auch Kerstin Ringel, Fachbereichsleiterin für Sicherheit und Ordnung bei der Stadt: „Die Stimmung war so friedlich wie immer.“

In den Gaststätten ging es fröhlich weiter

Nach dem Zug, zu dem rund 12.000 Besucher kamen, wurde an den vier Versorgungsstationen fröhlich bis 18 Uhr (an der Sparkasse bis 17 Uhr) weitergefeiert. „Wie mussten dann die Leute fast rauskehren“, berichtete Tüch. Anschließend hätten die Jecken dann noch in den Gaststätten bis in die Nacht hinein den Karneval hochleben lassen.