Heiligenhaus: Unfallbeteiligter hält sein Versprechen nicht

Heiligenhaus. Der Fahrer eines KTM-Motorrads, der am Freitag an einem Unfall auf dem Südring beteiligt war, kehrte nicht zum Austausch der Personalien zurück.

Am Freitagabend, 25. Februar, ist es laut Polizei gegen 18.05 Uhr auf dem innerörtlichen Südring in Heiligenhaus zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht gekommen. Eine 31-jährige Frau aus Nideggen hatte mit ihrem roten Peugeot 208/C mit Monschauer Kennzeichen (MON-) den Südring in Richtung Velbert befahren. An der Kreuzung Bergstraße / Kurt-Schumacher-Straße wollte sie von der Einbahnstraße mit zwei Fahrstreifen in einer Richtung nach links in die Bergstraße abbiegen. Deshalb ordnete sie sich laut Polizeibericht kurz vor der Kreuzung auf den linken Fahrstreifen des Südrings ein, um abzubiegen.

Dabei kam es aus noch nicht genau geklärter Ursache zur seitlichen Kollision mit einem Motorrad der Marke KTM, dessen Fahrer auf die Fahrbahn stürzte. Beide Fahrzeuge wurden danach zwecks Unfallaufnahme und Personalienaustausch in die Bergstraße gefahren.

Dort soll der etwa 20- bis 30-jährige Fahrer der KTM, schlank und ca. 185 Zentimeter groß, geäußert haben, dass ihm nichts geschehen sei, er aber erst seine Papiere von zu Hause holen müsse. Der bislang unbekannte Motorradfahrer fuhr daraufhin davon und kehrte nicht zur Unfallstelle zurück.

Am Peugeot der 31-Jährigen entstand beim Unfall ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 93 12-6150, jederzeit entgegen.

