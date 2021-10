Heiligenhaus trauert um den Mann hinter der Schneewette

Heiligenhaus. Viele Jahre führte Heinz Nardmann das Heiligenhauser Reisebüro. Kaum wegzudenken war er aus dem gesellschaftlichen Leben. Nun ist er gestorben.

Heinz Nardmann ist gestorben. Das teilt der ehemalige Kulturbürochef Reinhard Schneider tief betroffen der WAZ-Redaktion mit. Nardmann hatte viele Jahre das Heiligenhauser Reisebüro geführt und war vielen Bürgerinnen und Bürgern in seinen Funktionen, unter anderem bei der Hetterscheidter Schneewette zu Neujahr, bekannt.

Nardmann verstarb am 5. Oktober. Seine lebensfrohe und lustige Art charakterisierten den Geschäftsmann, der immer viel Spaß am Leben hatte. Der gebürtige Oberhausener zog nach dem Krieg nach Wuppertal, übernahm 1958 ein Reisebüro in Velbert und gründete schließlich in Heiligenhaus das Reisebüro, im jetzigen Eiscafé auf dem Rathausplatz.

Weggefährten trauern um den Verlust des Wahl-Heiligenhausers

Am Neujahrstag 2020: Immer mit ernster Miene maß Heinz Nardmann den – oftmals nicht vorhandenen – Schnee. Hier mit Bürgermeister Michael Beck (l.) und Hetterscheidts Bürgervereinsvorsitzendem Reinhold Unger (r.). Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services

Bis zuletzt engagierte Nardmann sich für soziale Zwecke in Velbert und Heiligenhaus, organisierte Bingo-Nachmittage und war natürlich der Mann für die Schneewette in Hetterscheidt: „Heinz Nardmann – ein Mann, der viele Jahrzehnte, seit dem 1. Januar 1967, auch für seinen Bürgerverein gelebt und gearbeitet hat. Ihm verdanken wir viele, von ihm organisierte Veranstaltungen, ganz besonders schuf er das Appeltaatenfest und die Schneewette“, teilt Bürgervereinsvorsitzender Reinhold Unger mit. „Wir verlieren mit Heinz Nardmann einen Mann, den wir in guter Erinnerung behalten werden. Wir trauern mit seiner Familie und seinen Freunden.“

Bürgermeister Michael Beck betont: „Heinz Nardmann war ein bergisches Original, sehr heimatverbunden und sehr lebensfroh. Ich habe großen Respekt davor, mit welchem Elan er noch im hohen Alter sich noch engagiert hat. Es ist eine sehr traurige Nachricht, umso wichtiger wird es sein, die Tradition in seinem Gedenken fortzuführen.“

Beim Neujahrsempfang in Hetterscheidt wurde die Schneewette dann offiziell aufgelöst, hier 2012 mit dem damaligen Bürgervereinsvorsitzendem Herbert Bittner (l.) und dem damaligen Bürgermeister Jan Heinisch. Foto: Heinz-Werner Rieck/ FFS

„Jedes Jahr meiner Bürgermeister-Amtszeit begann am Neujahrsmorgen mit Heinz Nardmann“, erinnert sich der ehemalige Bürgermeister Jan Heinisch anteilnehmend. „Er war Mister Schneewette, der mit strengem Blick und schelmischem Schmunzeln vor der Sparkasse die Höhe des nicht vorhandenen Schnees maß. Aber auch sonst traf man ihn überall im Heiligenhauser Vereinswesen, zum Beispiel bei seinen Bingo-Abenden des Freundeskreises der Körperbehinderten.“ Auch die WAZ-Redaktion hat Nardmann viele Jahre begleitet und spricht ihre Anteilnahme aus.

