Heiligenhaus: Toyota aus Hauseinfahrt gestohlen

Heiligenhaus. Aus einer Hauseinfahrt in Heiligenhaus-Isenbügel ist ein Toyota-Geländewagen gestohlen worden. Das Fahrzeug ist zur Fahndung ausgeschrieben.

Ein Toyota Land Cruise ist in der Nacht zu Dienstag, 19. Dezember, aus einer Einfahrt am Tulpenweg in Heiligenhaus entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Am frühen Montagabend, gegen 19 Uhr, stellte der Halter seinen grauen Toyota Land Cruiser in der Einfahrt seines Hauses am Tulpenweg in Heiligenhaus-Isenbügel ab. Am nächsten Morgen, gegen 10 Uhr, bemerkte er den Diebstahl .

Heiligenhauser Fahrzeug war mit „Keyless Go“ ausgestattet

Wie der fünf Jahre alte Geländewagen, der mit „Keyless Go“ ausgestattet ist, gestohlen werden konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Wert des Fahrzeugs wird mit ungefähr 30.000 Euro beziffert.

Bisher liegen der Heiligenhauser Polizei keine konkreten Hinweise auf die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Toyotas vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatorts wurden veranlasst, führten jedoch zu keinem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Polizei bittet um Hinweise

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150 jederzeit entgegen.

