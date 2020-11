Heiligenhaus: THW mitten im Umzug nach Hilden

Heiligenhaus. Das Logistikzentrum des THW an der Talburgstraße und zwei Dienststellen befinden sich derzeit im Umzug in die neue Zentrale in Hilden

Das Logistikzentrum des THW befindet sich derzeit im Umzug in die neu gebaute Logistikzentrale in Hilden. Die beiden ebenfalls bislang in Heiligenhaus angesiedelten Dienststellen – der Landesverband und die Regionalstelle – seien bereits in den Verwaltungstrakt eingezogen, teilte THW-Pressesprecher Michael Kretz auf Nachfrage mit. Das große Zentrallager werde aller Voraussicht nach bis Ende Januar ebenfalls komplett dort angesiedelt sein. „Die gesamten Logistikarbeiten einschließlich des Schutzmaterials wurden vorerst nach Bayern ausgelagert, um den Umzug so einfach wie möglich zu gestalten“, erklärt der Sprecher der Bundesanstalt.

Altes Zentrallager marode

Der Umzug nach Hilden war nötig geworden, weil das bestehende Zentrallager an der Talburgstraße marode ist und eine Sanierung sich nicht mehr gelohnt hat. Zwei Jahre lang hatte das THW nach einem geeigneten neuen Standort Ausschau gehalten, bis man schließlich auf dem ehemaligen rund 42.000 qm großen Industrie-Areal in Hilden am Westring fündig wurde. Hilden eignet sich unter anderem wegen seiner Verkehrsanbindung durch das nur vier Kilometer entfernte Autobahnkreuz als neuer THW Standort. Das THW ist neben der Freiwilligen Feuerwehr eine der größten Katastrophenschutz-Organisationen im Land und beschäftigt rund 1800 Mitarbeiter. Zudem kann die Bundesanstalt auf 80000 ehrenamtliche Mitarbeiter zurückgreifen.