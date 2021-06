Heiligenhaus: Supermarkteinbruch an der Höseler Straße

In der Nacht zu Mittwoch sind unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Höseler Straße in Heiligenhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zu Mittwoch, 16. Juni, sind zwei bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Höseler Straße in Heiligenhaus-Mitte eingebrochen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatten zwei Jugendliche um kurz vor 3 Uhr nachts eine rückwärtig gelegene Eingangstür zu dem Verbrauchermarkt aufgehebelt und sich so Zugang in einen Raum verschafft, in dem Hausmeisterzubehör gelagert wurde. Dort hebelten die Einbrecher an einer weiteren Tür. Dabei wurde der Alarm des Supermarktes ausgelöst, woraufhin das Duo davonrannte. Auf ihrer Flucht wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der wegen des Lärms aus seinem Schlaf erwacht war. Der Anwohner konnte beobachten, dass es sich bei den Einbrechern um zwei männliche Jugendliche gehandelt hatte, die einen Rucksack bei sich hatten. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme vor Ort noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, entgegen ( 02056 9312-6150).

