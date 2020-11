Heiligenhaus: Stadtradler werden für Engagement belohnt

Wer viel Fahrrad fährt, tut etwas für die Umwelt und für die Fitness - ein paar Teilnehmer der Aktion Stadtradeln können sich nun noch zusätzlich über Preise aus der Abschluss-Tombola freuen. 354 Radler, die zusammen in drei Wochen Stadtradeln 90.280 Kilometer zurückgelegt haben : „Dieses Ergebnis ist „aller Ehren wert“, wie Michael Krahl, Leiter des Fachbereichs Straßenbau und Organisator der Aktion in Heiligenhaus, zufrieden zusammenfasst.

Beliebtheit steigst stetig

Bereits zur Auftaktveranstaltung im September zeigten sich der Organisator des Heiligenhauser Stadtradelns, Michael Krahl (Mitte), optimistisch und voller Vorfreude, ebenso wie die anderen Mitglieder der Verwaltungsspitze und Mitarbeiter von Kiekert. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Der Auftakt des Stadtradelns fand in diesem Jahr bei Kiekert statt , 2019 hatte die Firma Schlechtendahl geladen: „Eine schöne Tradition“ sei es, so Krahl, jeweils bei einer ortsansässigen Firma in die Radelzeit zu starten. Und die Beliebtheit des Stadtradelns steigt stetig: „2015 kamen insgesamt 21.000 Kilometer zusammen, diesmal waren es mehr als viermal so viel“, macht Michael Krahl deutlich. Drei Wochen lang legen die Teilnehmer möglichst viele Strecken mit dem Fahrrad zurück - sei es zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen. Die Heiligenhauser Fahrradfreunde haben so diesmal von der Strecke her den Äquator 2,26 mal umrundet.

Zum Ende eine kleine Tombola

Als besonderes Dankeschön für alle Teilnehmer gibt es stets am Ende der Aktion eine kleine Tombola, diesmal konnte die Verkündung der Gewinner nicht bei einer Abschlussfeier stattfinden, sondern wurde samt Ziehung der Lose in den Ratssaal verlegt. 26 Preise warteten, dazu drei weitere speziell für Schüler. Über die ersten beiden Preise, zwei hochwertige Fahrradschlösser, die von der SBEG und der Stadt gesponsert wurden, können sich Simon Fries aus dem Team St. Suitbertus und Natalia Biernacka aus dem Team „8 Butterbirne“ freuen, eine Fahrradtasche bekommt Guido Hahnel aus dem Team Kiekert.

Viele Schüler unter den Radlern

Auch das Stadtmarketing und die Stadtwerke haben Preise gesponsert, unter anderem gab es Verzehrgutscheine für die Heiligenhauser Gastronomiebetriebe und Gutscheine für ortsansässige Einzelhändler zu gewinnen. „Drei Schüler können sich außerdem über besonders schöne und große Klingeln freuen“, erklärt Michael Krahl, „wir freuen uns sehr, dass so viele Schüler mitradeln.“ Alle Gewinner werden benachrichtigt, außerdem erhält jeder Teilnehmer einen Schlauchschal als Anerkennung fürs Mitradeln.