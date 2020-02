Heiligenhaus: Stadt sucht die erfolgreichsten Sportler

Heiligenhaus. Am 20. März werden die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler der Stadt ausgezeichnet. Bis 23. Februar können Kandidaten gemeldet werden.

Die Stadt sucht die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler aus dem Sportjahr 2019 (Saison 2018/2019). Dabei sollen in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband (SSV) überregionale Erfolge – auch von Mannschaften – im Rahmen der Sportlerehrung am Freitag, 20. März, ab 18 Uhr in der IKG-Aula (Herzogstraße 75) ausgezeichnet werden. Dort überreicht Bürgermeister Michael Beck Ehrenurkunden und Medaillen. Vorgeschlagen werden können Sportlerinnen und Sportler, die in Heiligenhaus wohnen oder für Heiligenhauser Sportvereine gestartet sind. Fragen zu den Kriterien beantworten Regine Glittenberg vom Sportamt, 02056/13327, oder Bernhard Grote (SSV), 02056/22921 oder 0171/4864892.

Meldungen sollten Angaben zur Person enthalten

Meldungen können noch bis 23. Februar per Email an ssv-heiligenhaus@web.de oder an Bernhard Grote, Leipziger Str. 4, 42579 Heiligenhaus, abgegeben werden. Die Meldungen sollten Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum), die in 2019 erbrachten Leistungen sowie Details zur bisherigen sportlichen Laufbahn enthalten. Im gleichen Rahmen erfolgt am 20. März auch die Verleihung der Sportabzeichen. Hierzu sind in erster Linie Sportlerinnen und Sportler eingeladen, die das Abzeichen mit „runden“ Zahlen (10., 20. Wiederholung usw.) abgelegt haben, und diejenigen, die das Familien-Sportabzeichen errungen haben.